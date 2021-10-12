《逆流大叔》導演陳詠燊新書揭吳鎮宇窩心事：呢個仲唔係倪永孝！

曾與吳鎮宇合作的《逆流大叔》導演陳詠燊早前在其社交平台分享了一件關於吳鎮宇的窩心事，導演指鎮宇哥總會非常照顧整個電影團隊，但凡有任何曝光機會，都會想盡辦法為一些新人或幕後增加曝光率。



《逆流大叔》在第38屆香港電影金像獎獲11項提名，最終僅拿走最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲獎。（《逆流大叔》劇照）

導演陳詠燊的最新作品《致：看香港電影長大的我們》早前推出，而導演在其社交平台節錄了一個關於「倪永孝」吳鎮宇的窩心事。導演以《其實吳鎮宇真係大佬嚟》為題，先指出在不少活動拍攝的大合照中，因應版面及吸引度的關係，站在兩旁的相中人總會被裁走，而他在《逆流大叔》的宣傳活動上，就見證了吳鎮宇如何讓他們這些高危人士增加曝光率。

導演陳詠燊寫道：「有一次某個網站的頒獎禮，鎮宇拿了自己的演員獎，我則拿著我們一起取的電影獎，拍照時本來鎮宇、定欣、德斌站了中間，我與子彤如常地站兩旁，拍著拍著，鎮宇突然說：「導演，你企中間，大家先知個獎係我地一齊拎㗎嘛！」於是讓了最中間的位置給我，自己拿著演員獎站到最旁邊去。」

當年的《逆流大叔》祝捷會，導演陳詠燊（左一）站在兩旁。（資料圖片）

原來這情況不止出現過一次，導演陳詠燊續指出，在某次電影界活動，吳鎮宇「簡直猶如倪永孝回歸」。導演表示當時整個團隊正等待工作人員安排他們讓記者拍照，然而當時有傳媒如常要求吳鎮宇先來一張單人照，豈料鎮宇哥回應：「我一個人唔影個喎！」導演續解釋，指吳鎮宇擔心當有了他的單人照後，就會只登他一個人，到時就不是電影團隊的宣傳了。

當年的《逆流大叔》祝捷會，導演陳詠燊為電影仆心仆命，更成為《逆流大叔》「謝票王」，旁邊為他的師傅馬偉豪。（資料圖片）

及後導演陳詠燊續補充，去到傳媒訪問環節時，吳鎮宇總會拉任何一位演員一同受訪，導演指出：「鎮宇逐個訪問都拉一位演員一起做…到所有藝人們都各自被拉了去其他地方做訪問，最後一個媒體打算可以只做他一個時，鎮宇指著我「導演呢！導演都未做！」於是就拉了我過去。」導演最還表示，在整個訪問中，除非指明是問吳鎮宇，否則統統都由他作答。

待整個活動完結後，導演向吳鎮宇說了聲感謝，但後者「繼續一言不發，很Cool地向前行。呢個仲唔係倪永孝！」不少網民得悉這件事後，都大讚吳鎮宇非常有型。