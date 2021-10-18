「死侍」賴恩雷諾士宣布暫別影壇　妻子碧琪麗芙莉留言寸爆老公

現年44歲的加拿大男星「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）昨日（10月17日）在其社交平台分享拍攝完成即將上映的聖誕主題音樂劇電影《Spirited》後，突然宣布暫別影壇，而他的妻子Blake Lively的幽默回應更搶走不少風頭。



賴恩雷諾士因為「死侍」而出現了新轉機。（《死侍：不死現身》劇照）

賴恩雷諾士日前在其社交平台分享完成拍攝Apple TV+電影《Spirited》的貼文，他寫道：「我的《Spirited》戲份已經拍攝完成，即使在3年前，我也不確定是否已經準備好接受這具有挑戰性的電影。」

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之後他更談到與Will Ferrell及奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）的合作經歷。她表示：「能與Will Ferrell在沙堆中唱歌、跳舞及玩耍，這簡直是夢想成真。而這是我第二部電影能與偉大的奧緹華史賓莎合作。」

《紅色通緝令》將於下月在Netflix播映。（《紅色通緝令》劇照）

最後賴恩雷諾士還表示，這是完美的時間能獲得一點休假從而遠離電影製作，我會懷念與這班才華橫溢的創作人及藝術家工作的每一秒。善良及天賦如今同樣重要，我很幸運能與兩者都擁有的人一起合作。他還解釋假期可能長2個月至一年，但普遍來說是半年。

《爆機自由仁》叫好叫座，全球票房收近3.3億美元。（《爆機自由仁》劇照）

雖然「死侍」賴恩雷諾士的妻子碧琪麗芙莉（Blake Lively）絕對支持她丈夫的每一個決定，但她仍然在貼文留言幽默他一番：「米高堅宣布先。」事緣米高堅接受英國廣播公司（BBC）訪問時，指電影《Best Sellers》將會是他最後一部電影作品，於是傳出他退休息影的消息，最後要本尊開腔澄清。