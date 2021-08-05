爆機自由仁｜賴恩：角色心智得4歲善良過死侍　太太性感現身首映

由爆紅全球的「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以及艾美獎影后祖迪高瑪（Jodie Comer）主演的《爆機自由仁》（Free Guy）日前在紐約舉辦首映，賴恩雷諾士更有帶同太太Blake Lively一同現身。



賴恩雷諾士更有帶同太太Blake Lively一同現身。（官方提供）

賴恩雷諾士在《爆機自由仁》飾演遊戲中的NPC，為最底層的銀行員Guy，在一次意外中，他發現了自己身處的世界其實是個遊戲，他突然要肩起拯救世界的任務。賴恩雷諾士笑指今次的角色像個心智年齡只有4歲的大人，但比起「死侍」，Guy顯得更單純和無害。

《爆機自由仁》將在8月12日上映。（《爆機自由仁》截圖）

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訪問中問到賴恩雷諾士如何看待Taika Watiti時，他回應：「Taika Watiti只是隻野獸， 我們本可以剪掉他的片段，但最後只剪掉我們沒用的片段。他每時每刻都是傳奇，他所做的事情、思維方式以及他的反應速度和反應能力，都令人感到不真實。」

賴恩雷諾士指自己是導演Shawn Levy的粉絲。（官方提供）

另外，賴恩雷諾士講到小時候都有打機，打機會令人上癮且非常有趣，自言自己有花時間玩《Fortnite》和《GTA》（Grand Theft Auto）以及一些開放世界的暴力遊戲，只是為了學習當中的結構。尤其是在新冠肺炎期間從打機中減低孤獨感，令人們可以借打機來獲得團結的感覺，對於心理健康來說是絕對必要的，現時通過完全不同的視角來看待電子遊戲，十分尊重遊戲玩家的文化。