《爆機自由仁》賴恩雷諾士突變大隻佬　自嘲︰再着唔落死侍套衫

由「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、Jodie Comer主演的《爆機自由仁》（Free Guy），近日媒體評分正式出爐，爛番茄新鮮度達86%，大讚電影非常有趣，賴恩雷諾士繼續帶出個人一貫的詼諧搞笑魅力。



賴恩雷諾士突變做大隻佬。（影片擷圖）

官方今日（7/8）再公開最新預告，講到本來賴恩雷諾士飾演的「阿仁」突然「叛變」，在遊戲世界中有了自我的醒覺，所以飾演遊戲商的Taika Waititi派出大隻佬「阿佬」去對付「阿仁」。誰知原來「阿佬」其實都係由賴恩雷諾士飾演，見到賴恩雷諾士突變大隻佬都嚇一跳，他更搞笑自嘲：「大隻到再也穿不下死侍戰衣。」

「阿佬」笑言自己用一星期健身達到該效果。（影片擷圖）

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