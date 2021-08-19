爆機自由仁｜「死侍」一個訊息　即令基斯伊雲斯揸車去片場客串

迪士尼新片《爆機自由仁》由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、祖迪高瑪（Jodie Comer）、Joe Keery、Milton Howery Jr.、Taika Waititi等人主演。原本已有消息傳出會有賴恩雷諾士的大卡士好友現身片中，就連基斯伊雲斯（Chris Evans）都有真人現身！



賴恩雷諾士在戲中飾演一名遊戲中的NPC。（《爆機自由仁》劇照）

根據外媒報導，導演Shawn Levy提到在波士頓拍戲時，因為賴恩雷諾士知道基斯伊雲斯同時也在波士頓拍攝《Defending Jacob》，就傳訊息問他可否去《爆機自由仁》的片場：「要是Shawn Levy給予10分鐘時間，你可以來客串演出嗎？」沒想到基斯伊雲斯只是簡短知道劇情後便一口答應：「我會在五分鐘內到片場」，隨即開車出發，令賴恩雷諾士感到相當窩心。

基斯伊雲斯收到賴恩雷諾士的訊息後便馬上答應。（Ryan Reynolds Facebook）

事實上當時片場已一早準備好，等到基斯伊雲斯到場便可以馬上開拍，最終基斯伊雲斯出現在戲中約莫只出現了幾秒，他的客串也是扮演他本人而已。

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