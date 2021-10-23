《梅艷芳》麥芷誼演梅姐徒弟被生平事跡觸動　「睇戲時喊咗幾次」

麥芷誼（Koyi）今日（23/10）現身太古城出席《梅艷芳》電影製作特輯首播禮。Koyi透露在戲中飾演梅艷芳（梅姐）的一名愛徒，直言為了這個角色，不斷上網尋找關於梅姐的生平事跡，頓時變成小粉絲。
麥芷誼：「我都係90後，當我開始懂事嘅時候，梅姐幕前演出亦開始減少。老實講，我不是梅姐的粉絲，但我爸爸媽媽就會成日提住佢係歌后，當時並冇太大感受。但當我要拍呢套戲之後，真的受到感染。而我睇咗呢套戲，都忍唔住喊咗幾次，真係好感人。」
在活動上導演梁樂民亦有分享今次拍攝的一個使命。梁樂民︰「其實我們拍一部傳記片，我們應該有責任，盡量用香港新演員去介紹給香港觀眾，我和老闆説今次是以舊帶新，影圈是需要有新血，我相信每一位拍過這部戲的年青演員，將來每一個都能夠獨當一面。」
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