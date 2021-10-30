《Silent Night》吳宇森再執導荷里活電影　全片冇對白純動作取勝

香港導演吳宇森再次進軍荷里活，將會執導動作片《Silent Night》，由《自殺特攻》（The Suicide Squad）瑞典型男Joel Kinnaman擔任男主角，而該片特色在於全無對白，純靠動作戲來演繹。
據外媒報導，吳宇森的新戲將會講述一個平凡的父親因為年幼兒子的死，而走入黑社會世界，想要為他復仇。今次是吳宇森繼2003年的《致命報酬》（Paycheck）後再次執導荷里活電影，而《Silent Night》已在AFM影視展上亮相。
事實上2019年吳宇森曾宣布會將《喋血雙雄》（The Killer）重拍成美版電影，由金像獎最佳女配角肯雅女星Lupita Nyong'o擔任女主角，並飾演當年周潤發的角色，但就遲遲未有落實消息公布。
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