《光年正傳》巴斯光年個人電影　「美國隊長」基斯伊雲斯獻聲配音

迪士尼與彼思共製的《反斗奇兵》（Toy Story）系列角色巴斯光年的外傳電影《光年正傳》，官方今日（28/10）公布首條預告，電影將於2022年6月17日面世。



巴斯光年首套個人電影《光年正傳》將於2022年甘映。（官方海報）

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）為巴斯光年獻聲，電影講述人類巴斯光年的起源故事，從一個年輕的試飛員，變為大家熟知的太空戰士。

大家都非常熟識的「巴斯光年」打扮。（影片擷圖）

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導演Angus MacLane接受外媒採訪時表示：「基斯伊雲斯是自己的第一選擇，其實早於5年前完成《海底奇兵2》（Finding Dory）後，進入了開發《光年正傳》的階段，就在那時候，基斯伊雲斯開車來到彼思，和大家一起出門玩了一天，當時就將電影的構想推薦給對方，而他完全理解主創想要實現甚麼，並為此而感到興奮。」

基斯伊雲斯為巴斯光年獻聲。（劇照）

此外，導演Angus MacLane更指出基斯伊雲斯一直在深度磨練自己的聲音，以及非常認真地去理解這個角色，更在他身上找出富有喜感的一面，他知道如何駕馭那個循規蹈距的經典電影英雄，與此同時又知如何帶給大家樂趣。

他：「基斯伊雲斯不單在工作期間玩得開心，同時擁有出色的溝通與理解能力，他是位動畫迷，曾一度考慮當一名畫師，因此他真的對這個過程充滿興趣，這不是誰都可以理解的。把故事版中的場景展示給他能得到很大的幫助，他會說『我明白了』然後就可以開工。尤其是動作場景，他的表現真的特別好，他的優點太多，讚都讚不完，特別高興他答應了我們演出。」