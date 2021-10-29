《GUCCI名門望族》Lady Gaga一場爭拗掀殺機　「用非常手法懲罰」

美國傳記犯罪電影《GUCCI名門望族》（House of Gucci）由Ridley Scott執導，巨星級陣容主演，包括Lady Gaga、阿當戴華（Adam Driver）、謝拉力圖（Jared Leto）、謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）以及Salma Hayek等人主演，電影改編自2001年書籍《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》。
《GUCCI名門望族》講述了時尚大亨 Maurizo Gucci（阿當戴華 飾）與 Patrizia Reggiani（Lady Gaga 飾）的婚姻，講到他在全球上的地位，不過最終卻被妻子僱殺手暗殺的故事。
預告片先講到了Patrizia Reggiani與Maurizo Gucci粗暴家庭的首次會面，Maurizio Gucci、Aldo Gucci（阿爾柏仙奴 飾）和Paolo Gucci（謝拉力圖 飾）非常激烈地爭吵，然後謝拉力圖被打倒在地上。
後來到Maurizo Gucci一步步邁向成功，踏上世界舞台，Patrizia Reggiani卻在整個家族中不被重視，更被指「你要記住這不是一場女人的遊戲。」令到Patrizia Reggiani愈來愈氣忿，後來決定要請殺手來暗殺自己的丈夫，揚言：「一定不能失手！」以及自嘲自己從不是個特別有道德的人，相對這是公平的更信奉「非常手法的懲罰」。
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