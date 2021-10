《GUCCI名門望族》Lady Gaga一場爭拗掀殺機　「用非常手法懲罰」

美國傳記犯罪電影《GUCCI名門望族》(House of Gucci)由Ridley Scott執導,巨星級陣容主演,包括Lady Gaga、阿當戴華(Adam Driver)、謝拉力圖(Jared Leto)、謝洛美艾朗斯(Jeremy Irons)、阿爾柏仙奴(Al Pacino)以及Salma Hayek等人主演,電影改編自2001年書籍《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》。



《GUCCI名門望族》今早公布最新預告。(影片擷圖)

《GUCCI名門望族》講述了時尚大亨 Maurizo Gucci(阿當戴華 飾)與 Patrizia Reggiani(Lady Gaga 飾)的婚姻,講到他在全球上的地位,不過最終卻被妻子僱殺手暗殺的故事。

電影中會講到Maurizo Gucci跟Patrizia Reggiani結婚。(影片擷圖)

預告片先講到了Patrizia Reggiani與Maurizo Gucci粗暴家庭的首次會面,Maurizio Gucci、Aldo Gucci(阿爾柏仙奴 飾)和Paolo Gucci(謝拉力圖 飾)非常激烈地爭吵,然後謝拉力圖被打倒在地上。

謝拉力圖被打倒在地上。(影片擷圖)

後來到Maurizo Gucci一步步邁向成功,踏上世界舞台,Patrizia Reggiani卻在整個家族中不被重視,更被指「你要記住這不是一場女人的遊戲。」令到Patrizia Reggiani愈來愈氣忿,後來決定要請殺手來暗殺自己的丈夫,揚言:「一定不能失手!」以及自嘲自己從不是個特別有道德的人,相對這是公平的更信奉「非常手法的懲罰」。