糖街製片廠｜鄒凱光葛民輝惡搞古天樂　「《明日插你》明日都上」

港產鬼片《糖街製片廠》由劉翁執導，葛民輝、鄒凱光、黃溢濠、楊柳青、岑珈其、陳漢娜、蘇皓兒、邵音音等人主演。電影特別之處在於既是拍攝現場亦是鬼屋，更會開外給觀眾親身體驗，成就出首間電影體驗館，帶觀眾重返當年災難現場，經歷不一樣的時光倒流。



葛民輝和鄒凱光為《糖街製片廠》拍宣傳片。（影片擷圖）

片段一開始講到葛民輝和鄒凱光為債主及債仔關係，原來更想邀請古仔一同拍片，但就因為他是會長好忙，後來又要拍《風火山林》（《風林火山》以及《明日插你》（《明日戰紀》），令葛民輝一等再等，大家都仍未能順利合作，因此葛民輝向鄒凱光追數要收回150萬港元，否則就要切鄒凱光的乳頭及手指。

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突發新聞講到位於銅鑼灣糖街的財記火鍋店中，有隻紅衣女鬼陰魂不散30年，榮登香港十大猛鬼熱點榜首。（影片擷圖）

鄒凱光順水推舟推銷葛民輝將財記火鍋店打造成真正的鬼屋，實行鬼屋有真鬼，實收5%營利，加上鄒凱光在片中講到香港現時沒鬼片看，合拍片不準拍，在香港拍又說沒有市場，更沒老闆肯投資，講明這是個千載難逢的機會，將所有觀眾帶回來見鬼，信誓旦旦講到今次一定賺大錢！

葛民輝講到要是事敗就要切掉鄒凱光的乳頭再塞進他的嘴要他吞下去。（影片擷圖）