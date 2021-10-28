糖街製片廠｜鄒凱光葛民輝惡搞古天樂　「《明日插你》明日都上」

港產鬼片《糖街製片廠》由劉翁執導，葛民輝、鄒凱光、黃溢濠、楊柳青、岑珈其、陳漢娜、蘇皓兒、邵音音等人主演。電影特別之處在於既是拍攝現場亦是鬼屋，更會開外給觀眾親身體驗，成就出首間電影體驗館，帶觀眾重返當年災難現場，經歷不一樣的時光倒流。
片段一開始講到葛民輝和鄒凱光為債主及債仔關係，原來更想邀請古仔一同拍片，但就因為他是會長好忙，後來又要拍《風火山林》（《風林火山》以及《明日插你》（《明日戰紀》），令葛民輝一等再等，大家都仍未能順利合作，因此葛民輝向鄒凱光追數要收回150萬港元，否則就要切鄒凱光的乳頭及手指。
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鄒凱光順水推舟推銷葛民輝將財記火鍋店打造成真正的鬼屋，實行鬼屋有真鬼，實收5%營利，加上鄒凱光在片中講到香港現時沒鬼片看，合拍片不準拍，在香港拍又說沒有市場，更沒老闆肯投資，講明這是個千載難逢的機會，將所有觀眾帶回來見鬼，信誓旦旦講到今次一定賺大錢！
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《糖街製片廠》反傳統賀歲上驚慄喜劇 銅鑼灣建鬼屋觀眾親身體驗糖街製片廠│特技化妝師陳嘉偉 公開四小時化妝秘技！《糖街製片廠》專訪︱楊柳青演女鬼化妝四小時：面發炎條頸起水泡《12日》鄧麗欣爆親熱戲尺度大 「馬志威真係好衰」假冒女團｜盧瀚霆Anson Lo單眼提醒神徒 「記得在場內保持安靜」掃毒3｜香港搭出泰國金三角毒村 劉青雲笑言殺青後終於可以剃鬚《風再起時》全國推介會首爆預告 「聰明人知道甚麼不該做」《驕陽歲月》再三改名 最後定檔《别叫我賭神》周潤發慘變倒霉神