麥兜賣榮華臘腸變驚嚇廣告　尋找「更好的自己」變自尋死路

日前榮華釋出新廣告片段，採用了經典角色麥兜來包裝，不過廣告出街後令到網民議論紛紛，直言「今次個Marketing炒哂車」、「邊個天材度架（㗎）呢？」、「攪到我唔想再食蠟（臘）腸」等等。



麥兜辭職去尋找更好的自己。（影片擷圖）

廣告開首先講到麥兜辭去由畢業做到現在的工作，去尋找更好的自己，結果尋找到另一半，經歷最美好的時光，以及最美好的自己，一點一滴，一分一秒，一生到白頭。

麥兜跟另一半同生共死。（影片擷圖）

不過一眾網民就講到該廣告炒車又恐怖，首先麥兜變成長腿、有六嚿腹肌又識玩衝浪，認識到另一半後去了浸溫泉及上雪山，明明兩人在雪地側身對望勁sweet，突然畫風一轉變成了一對臘腸在飯煲之中，極度離奇，就連網民都留言「原來麥兜最尾嘅結局係變咗條臘腸」、「前段好感人，但突然變成孖臘腸就完全破壞晒」、「用麥兜黎（嚟）做臘腸廣告？係咪痴（黐）咗線？」、「好寫實的都市故事，打工仔人生幾努力都係比（俾）人食住，仲搞埋另一伴（半）陪落地獄」、「麥兜死得好慘」、「我最終變臘腸～腸～腸～腸！」

麥兜同另一半最終變成了臘腸。（影片擷圖）

當中有網民講到「2001年，麥兜話香港人唔係臘鴨，原來係臘腸」，其實當時是引用到李麗姍當年講到「香港運動員唔係垃圾」的一句話，戲中麥兜就講到「香港運動員唔係臘鴨」，不過今次麥兜就自己變成了臘腸，開初明明講到積極尋找夢想及最好的自己，但到頭來卻變成了臘腸，要被人吃掉，似是講到現今講理想便是死路一條，最終變成了悲劇，令人完全不明廣告想表達甚麼。