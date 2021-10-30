不要忘記我愛你｜《被偷走的那五年》姊妹作　劉以豪娜扎戲中狂吻

由黃真真執導，《比悲傷更悲傷的故事》賣座男神劉以豪夥拍新生代女神娜扎主演的浪漫愛情片《不要忘記我愛你》發布首回預告及海報，宣布電影將於2022年上映。



本片作為導演前作《被偷走的那五年》的姊妹篇。（劇照）

今日（29/10）官方公布預告，由劉以豪和娜扎兩人浪漫的自拍影像而展開，充滿黃真真導筒下生活化的質感。而二人相愛的點點滴滴，都被娜扎飾演的星玥一一記錄下來，女孩寫道：「可能你會忘記我的名字，忘記你的承諾，忘記我們在一起的日子，但千萬千萬不要忘記我愛你」。一字一句都耐人尋味，這個苦中帶甜的約定，令表面甜蜜的戀人披上神秘面紗，這個愛情故事註定與別不同。

劉以豪和娜扎看似非常甜蜜。（《不要忘記我愛你》劇照）

而海報方面大走小清新風格，浪漫的情侶日常就在空氣當中自然流露出來。劉以豪和娜扎甜蜜的照片，配上日記文字－「今天，我們在一起4個月了」，充斥著小確幸的生活氣息。兩位演員笑言拍愛情片最重要「用心」：「導演黃真真經常想要一些即興的東西，當我們用心去感受當下環境時，有時候莫名其妙的火花就出現了。」

海報同樣非常甜蜜。（官方海報）

導演黃真真繼《分手說愛你》、《被偷走的那五年》、《閨蜜》系列等等道盡男女關係的變幻莫測。新作《不要忘記我愛你》被稱為導演前作《被偷走的那五年》的續章，劇情上雖然無直接聯繫，但掀心卻全面升級，直闖戀人之間不能觸碰的痛處。

導演還率先透露電影的主軸：「透過《不要忘記我愛你》，希望向觀眾提出一個問題，要如何談一場沒有「過去」和「未來」的戀愛？」故事講述如果有一天，你的戀人忘記你了，你是否還有勇氣重新開始，讓他再一次愛上你？女孩星玥（娜扎 飾）的戀人陸堯（劉以豪 飾），記憶只能保存一天。一場看不到明天的戀愛，一對沒有未來的戀人，卻願意為了彼此勇敢一次：就算你會忘記過去，也沒關係，請不要忘記我愛你。