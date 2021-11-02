「A貨星爺」溫超升呢做電影男主角　唔靠模仿仲靚仔咗

內地演員溫超十年前靠扮周星馳而爆紅，曾獲封為「史上最似周星馳的人」，更一度來港拍過幾部電影。雖然後來未有留港發展，但總算在演藝圈殺出一條血路，於多部網絡電影擔任男主角，而且年前更疑似榮升人父，事業與家庭皆美滿。



溫超近年已升呢做男主角，最新主演電影為《賭神之神》。（電影海報）

溫超早在高中畢業時，便一心靠模仿周星馳找機會入行，除了參加選秀，亦自行製作短片，當年的處男作《阿星來了》至今仍廣為流傳。到大學畢業後，溫超更下定決心入行，曾向TVB毛遂自薦但失敗，又得不到任何經紀公司垂青，溫超改變策略參加電台DJ選拔，從2000位對手中脫穎而出，成為廣州電台FM1027的交通頻道節目主持人，雖然是報導沉悶的交通消息，但溫超模仿星爺的聲線讀稿，吸引了大批聽眾留意。

溫超與黃一飛模仿《少林足球》拍廣告。（影片截圖）

2010年，22歲的溫超參加了《喜劇之王2》演員招募，翌年結束電台的工作到香港發展，曾參加TVB節目《Sunday扮嘢王》，王祖藍更邀請他演出劇集《老表，你好嘢》及《老表，你好Hea》，惜最後未能成事，之後溫超就參演了《保衛戰隊之出動喇！朋友！》、《八星抱喜》及《爛賭夫鬥爛賭妻》等電影。

溫超至今仍有跟星爺合作的心願，圖為跟宋本中合照。（微博圖片）

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雖然往後溫超未有留港發展，但憑著在香港賺到的名氣，足以在內地演藝圈佔一席位，更升呢成為電影男主角，最近一部作品為《賭神之神》，雖然未能像星爺般成為賭聖，但扮演「賭神之神」都夠厲害。另外在溫超在微博中提到有意開設娛樂文化公司，培訓新一代演員，作多方面發展，另外其微博頭像是他抱著BB的合照，未知是否已成家立室當上爸爸呢？