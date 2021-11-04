一級指控｜網民力推廖啟智曾江遊艇鬥戲　政商勾結互爆對白極入肉

電影《一級指控》自10月28日上畫以來，連續6日成為新片票房冠軍，票房目前已超越150萬。當中觀眾熱捧一場在遊艇上的戲碼，由智叔（廖啟智）以及曾江叔唇槍舌劍的一幕，被譽為高手過招，極為好戲。
電影公司昨日（3/11）特別釋出該幕精彩絕密片段，主演方中信和陳家樂也在訪問中極力推薦，而網民更指出這幕可列入港產片經典場面之一！二人以精湛演技過招，句句對白入骨入肉，令人更加懷緬智叔的風采。
片段中曾江講到：「你唔記得咗喇？冇人撐你，你每次買塊地，旁邊就起地鐵，你每次推出樓盤，政府就話煞停起居屋，冇我哋愛民黨撐住你，你條船早就沉咗喇，郭世榮！」
而另一片段則是智叔講到：「我老喇，佢走咗我先知，做人係冇嘢可以帶得走，呢度咩都唔重要喇！我叫得你上嚟，就預咗沉船！你以為我要拉埋你，唔止！我要拉埋你成個組織！」
此外，電影《一級指控》口碑旺，早前編劇鮑偉聰，主演方中信，陳家樂，黃定謙四出謝票時，也聽到觀眾的如潮好評，信心大增。眾人望《一級指控》劍指金像獎，更力捧方中信成下屆影帝。
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