第一爐香｜許鞍華後悔揀彭于晏馬思純　：若一早考慮到網民會換角

由香港著名導演許鞍華執導；彭于晏、金馬影后馬思純等人主演的《第一爐香》改編自張愛玲小說，不過電影在內地票房未如理想，上映5天後累計票房僅得5000萬人民幣，導演許鞍華近日接受傳媒體訪問時，坦言如果有考慮到「網友」就會換角，似乎對選角感到後悔。
許鞍華接受訪問時笑言自己滑鐵盧兩次了：「如果我比較知道網友的Power（力量），我就會換角，可是我沒有意識到，除了老闆跟自己跟創作團隊，還要問準網友才能…」
由於《第一爐香》迴響及票房也不好，持梁文道問及事件對演員來說是否有很力壓力時，許鞍華為馬思純說話，「她受到很大壓力，又很要強，然後她又睡不着，有時候來開工會比較恍惚，但她還是盡力把戲演好。可是她是主演，如果影響到主演，相對來說對劇組傷害同樣有很大。」
事實上在《第一爐香》上映前，馬思純的身材就引發一些討論，甚至是批評，原著形容混血男主角喬琪喬蒼白幼稚叛逆，是個不折不扣的渣男，而女主角葛薇龍「眼睛長而媚」，氣質古典，跟彭于晏和馬思純大相逕庭，彭于晏更因為上一部戲需要增胖仍未能完全瘦下來，兩人由電影開鏡就被一直嫌棄到電影上映。
不過網民今次對於許鞍華的回應表示不滿，覺得將責任都賴在網民身上，紛紛留言「現在全是網民背鍋了嗎？」、「有種怪怪的感覺」、「演技和外形但凡能佔一樣也行啊，這不正說明了導演選角能力有問題嗎」、「第一爐香的問題是一兩個演員的問題嗎？」、「這麼輸不起啊，好歹算個大導演呢」。但許鞍華之前曾表示「希望你們多多來看，就算罵都要來看！」
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