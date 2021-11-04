梅艷芳｜何超蓮慶幸睇過梅姐最後演唱會　提醒影迷必帶紙巾進場

梅艷芳傳記電影《梅艷芳》將於11月12日上映，不少演員、明星、觀眾都有已睇過優先場，當中賭王何鴻燊千金何超蓮都有入場支持。



何超蓮大力推薦《梅艷芳》。（《梅艷芳》劇照）

日前何超蓮在個人微博上寫下「勾起太多回憶殺的一個晚上，滿滿的感動，電影《梅艷芳》真的是超級好看，從小我被媽媽感染聽著梅艷芳的歌曲長大，她的最後一個演唱會，我也去陪媽媽看了。整晚看著電影，兒時片段一一浮現出來，就連香港的舊時光也在電影裡呈現了，那種熟悉的感覺。」

何超蓮跟女主角王丹妮及楊千嬅合照。（何超蓮微博）

超蓮更特別感謝丁生和千嬅的邀請，還有江老闆，她：「讓我們一同見證一代巨星，女主不只演得像，連聲音語氣都好像，還沒看的你們真的要快點去看呀，絕對是私心推薦的，今年不能錯過的一部傳記電影。」她更提醒大家一定要記得要帶紙巾進場看電影。