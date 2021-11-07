永恆族｜趙婷對拍攝續集持保留態度　親解魁隆為何沒在本集現身

漫威最新電影《永恆族》熱賣，華裔導演趙婷功不可沒，這也是她拍過《再生騎士》、《浪跡天地》之後首部商業娛樂片，票房反應相當不錯，趙婷最近接受《JoBlo》訪問時被問及是否願意回歸拍攝續集，她持保留態度，目前可能性不算太高。



「我其實還是被鼓勵拍一部獨立電影，非常想要這麼做，我認為這部電影屬於觀眾，不是屬於我，我們想看看這個成果如何在可怕、狂野又美麗的世界裏成長」，趙婷也表示她目前需要多觀看、傾聽與學習，然後想想可以怎麼重新開始，「但也許我錯了，但我覺得大部分的電影製作人，無論是甚麼類型，他們都傾向於重複製作同一部電影」，直接表明當下意願雖然不高，但未來如果能有新的創意與想法，也有可能再度合作。

趙婷是知名的動漫迷，她早就喜愛漫威電影，她也透露自己非常喜歡經典反派「魁隆」，先前外傳「魁隆」會客串《永恆族》，但事實證明沒有，她則像「Comicbook.com」表明自己的想法，「作為一個粉絲，我超愛魁隆，他是我的最愛之一」，趙婷更進一步透露先前看《復仇者聯盟：終局之戰》，看到魁隆最後化為灰燼時，她真的很傷心，「當然我很樂意讓魁隆加入，但我得遵守團隊紀錄，漫威與編劇團隊創作了這個故事，我們仍然是一部故事的獨立電影，在漫威電影宇宙的第四階段選擇退一步，是很重要的事，他們有這樣的想法也很勇敢」。

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