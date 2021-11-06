永恆族｜保守國家刪除同性親吻畫面　安祖蓮娜祖莉︰不欣賞是無知

Marvel全新宇宙觀超級英雄片《永恆族》（Eternals）現已上映，Marvel今次極為創新，加入首位同性戀超級英雄，以及選用首位殘障演員演超級英雄，戲中更有由Brian Tyree Henry飾演的永恆族戰士兼科技工程師和智能武器發明家Phastos，在決定救世後，跟自己的丈夫獻上情深一吻。



Phastosl由Brian Tyree Henry飾演。（劇照）

不過由於《永恆族》涉及同性，部分國家禁止電影上映，如中東地區保守國家：沙地阿拉伯、卡塔爾、科威特、巴林和阿曼等地曾要求迪士尼刪減包括同性家庭以及男男接吻等相關內容，不過最終Marvel拒絕該做法，因此該些地方都拒絕上映《永恆族》。而新加坡則將電影列為「M18」（成熟級），即18歲以下觀眾禁止購買及入場睇戲。

戲中講到Phastos在地球跟一名男性人類組成家庭，共同收養一名兒子，而在Phastos決定跟永恆族一同救世後，他跟丈夫獻上情深一吻。（劇照）

對此，主演之一的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）近日為宣傳電影並接受訪問，她先表示為Mavrel堅決不刪減相關畫面而感到驕傲，同時為沒辦法看到電影的影迷感到難過，她續指：「我依然不明白，在現今世界上，還會有人看不到Phastos一家美麗的關係和愛，要是有人對此而感到憤怒、受到威脅、不贊成或不欣賞，那就是他的無知！」

安祖蓮娜祖莉為Marvel堅決不刪減相關畫面而感到驕傲。（影片擷圖）