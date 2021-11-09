永恆族影評｜Marvel最有深度超級英雄片！趙婷致全人類的唯美情書

【永恆族／影評】《永恆族》（Eternals）中的每一幀畫面和每一句台詞都可以感受的出來，奧斯卡金獎導演趙婷真的很愛我們這片土地。她把在《浪跡天地》（Nomadland）中的那份充滿詩意的孤寂，以及對土地滿滿的熱情與關愛，帶入了Marvel電影中，《永恆族》真的很不「Marvel」，但卻讓我看到Marvel的無限可能。



「永恆族」是超越繁星的神族，七千年前來到地球，誓言保護人類，各色各異的他們，擁有超凡智慧與能力，長生不老，每人具備迥然不同的絕頂神力。然而守護地球期間，各自強大的永恆族人並非和樂融融，內部紛爭不斷，最終整個族群分崩離析，直到一群古老的宿敵現身……

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非常讚嘆導演趙婷在片中注入的能量與命題，過往執導獨立製作電影較多的趙婷，這次的《永恆族》，算是她第一次執導大製作、大場面的影視作品，還好Marvel在這10多年來的基礎下，給了她無窮的空間去發揮，也讓我們看到了Marvel電影少見的遼闊大景，以及人為何存在的哲學命題。

從《浪跡天地》中拿下奧斯卡影后的法蘭絲麥杜雯（Frances McDormand），到片中那些完全看不出是素人的素人演員，我認為趙婷是一位非常善於捕捉角色的導演，而《永恆族》中所有的卡士都被她拍得好美、好帥。

理察麥登（Richard Madden）被她拍得跟超人一樣帥，再搭配他的蘇格蘭口音連我男生都被煞到了；陳靜（Gemma Chan）第一次擔正做女主角，從《我的超豪男友》（Crazy Rich Asian）就很喜歡她，在片中她表現不俗。

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大家最熟的馬東石（Don Lee）則是粗獷又幽默；卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）是全片最好笑，一看到他就想笑；貝瑞柯根（Barry Keoghan）和Lauren Ridloff這一對戲份不多卻也好可愛、好動人；最後安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）無疑是片中的MVP性感又典雅，白金戰袍真的差點美哭我了。

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李安曾在《時代雜誌 》2021百大影響人物的引文中這樣描述趙婷：「趙婷是一位不可多得的藝術家，她對於人類在世界上尋找自身定位的研究，獨特得引人注目。在一個分裂的世界裡，她的遠見是非常寶貴的。」

我喜歡永恆族對於地球日久生情的安排，也是片中最令我動容的地方。對比著現在的疫情，或許人類的種種行為都將導致滅絕，但永恆族在片中分離後又再次集結的編排，象徵人類在面對著反撲與危機下，不停企圖去克服自然與宇宙法則的生存決心。

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「我見過人類的暴力與貪婪，卻也看見他們的愛與笑容。」我知道人類就是犯賤，我常常也這麼認為。但我們又有什麼理由不愛人類？我們人類不完美，電影讓我們知道長生不老的永恆族亦然，或許這就是存在的最好證明。

總括來說，《永恆族》像一封寫給地球的情書，內容壯闊而且溫暖。永恆族愛上我們人類的完美與不完美，就如同地球包容著萬物一般。謝謝趙婷讓我看到如此不一樣的Marvel電影，帶著濃厚著神話色彩，又帶著一點點孤寂與傲氣。

《永恆族》讓我對未來Marvel電影更有信心，很高興可以看出Marvel大膽的跨出這一步，也但願他們從此不再卻步。趙婷為Marvel走出了不一樣的格局，不僅僅是在調性上還是內容上。希望Marvel別被爛番茄的評價嚇到了，也希望大家別被爛番茄的評價給騙了，一切眼見為憑。

【總分 8.6 / 10】

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：咖哩聊電影Curry Talks Movies，原文：《永恆族》觀後感 /「寫給地球與人類的唯美情書。」】