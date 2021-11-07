【永恆族】導演趙婷親解兩片尾片段　神秘聲音竟來自重要角色

由趙婷執導；Gemma Chan、理察麥登（Richard Madden）、Kumail Nanjiani、Lia McHugh、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及馬東石等主演的《永恆族》（Eternals）終於上映，Marvel進一步向粉絲展示出一個更廣闊的電影宇宙觀，而電影導演趙婷還親自向大家解釋兩條片尾片段的隱藏訊息。



《永恆族》評價兩極。（《永恆族》劇照）

《永恆族》含有兩條片尾片段。（《永恆族》劇照）

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Marvel透過《永恆族》進一步向粉絲展示出一個更廣闊的電影宇宙觀。（《永恆族》劇照）

在《永恆族》結尾時，永恆族眾人再度分開行事，由理察麥登飾演的伊卡利斯（Ikaris）飛向太陽自盡，當時仍擁有一體思維能力的莎善將仙碧變成人類，讓她可以由小女孩長大成人；而典娜、爵格及馬卡妮則乘坐多摩號飛船到外太空尋找其他永恆族。至於莎善、法斯托斯及金戈則繼續留在地球生活，然而三人某天收到亞彌聖的警告，指他們違抗命令，要審判他們。

亞彌聖認為莎善、法斯托斯及金戈指違抗命令，並要審判他們。（《永恆族》劇照）

之後首條片尾片段出現，乘坐多摩號飛船的典娜、爵格及馬卡妮在尋找其他永恆族時，遇上分別由Harry Styles及Patton Oswalt飾演的Starfox及Pip the Troll，當時前者向三人提到他們的朋友面臨重大危機。其實在原著漫畫中，Starfox是永恆族族人；至於Pip the Troll在原著漫畫中則曾是魁隆及亞當術士的合作夥伴。

據《永恆族》導演趙婷在《Fandom》指出，Starfox及Pip the Troll的組合出現，讓她想起韓索羅與朱兒，而這組合跟是由她直接推銷給Marvel Studios。相信這兩個角色或有機會與身在外太空的Marvel隊長或銀河守護隊合作。

未知《永恆族》的續集會如何發展。（《永恆族》劇照）

至於第二條片尾片段則是關於由Kit Harington飾演的Dane Whitman之家族背景。當時Dane Whitman曾想跟莎善講述他複雜的家族史，但可惜未有機會解釋，莎善就被亞彌聖帶走。之後就見到Dane Whitman打開祖先留傳下來的舊箱，並嘗試拿出傳奇的「Ebony Blade」，此時傳出一把神秘聲音跟Dane Whitman說：「你確定準備好了，惠特曼先生？」

Starfox與She-Hulk，兩者都是新加入Marvel電影宇宙的角色。（Marvel Comics）

據導演趙婷同在《Fandom》解釋，原來這把神秘聲音是來自兩奪奧斯卡最佳男配角的馬許沙拉艾利（Mahershala Ali），而他在Marvel電影宇宙中是飾演幽靈刺客：「這聲音是來自其中一位我最喜歡的超級英雄，那是幽靈刺客的聲音。」

有趣的是，連Kit Harington都不知道會有這次「合作」，他表示：「這真的很有型。趙婷數星期前發了短信給我，當時我大吃一驚。我不知道會是這樣，所以這對我來說是非常興奮。」