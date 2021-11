Marvel超級英雄電影《永恆族》(Eternals)上周在全球上映,北美周末3日收7100萬美元(約5億5400萬港元)登冠,並成為本年度第四高開畫票房,加上其他地區的9000萬美元收入,《永恆族》總票房已突破1.6億美元(約12億4800萬港元)。

《永恆族》口碑不似預期,開畫票房亦是本年MCU作品中最低。(劇照)

今年北美開畫票房前4名都是Marvel超級英雄電影,包括《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)、《黑寡婦》(Black Widow)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings)以及擠下《狂野時速9》的《永恆族》,雖然《永恆族》的口碑創MCU電影新低,但仍有一定號召力。