永恆族影評｜地球原來係子宮？Marvel超脫英雄片格局反思生命意義

【永恆族／影評】莎善：「It's beautiful, isn't it?」李安曾在《Time》為趙婷撰文力推，盛讚她是「桀敖的無根行者，將她對文化的熟悉給予解脫」，從文化擴展到宗教的界線，趙婷在《永恆族》（Eternals）探問神與人之間的距離在哪裡，人與大自然的距離又在哪裡？



《永恆族》在眾多的Marvel電影的定位來說，是一則獻給全世界，他們完全不認為自己應有種族與性別之分，他們只有名字不同，十個角色有各自的性格，切合不同的神話人物，伊卡利斯（Ikaris）出自於伊卡路斯（Icarus），典娜（Thena）出自於雅典娜（Athena），至於美索不達米亞的古神基加美修（Gilgamesh），片尾畫面甚至暗示人類歷史的神祇一如海克力士、埃及眾神、觀世音，其實都是對於「永恆族」的參照。

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人民敬仰天神，願意訂立節日祭拜，願意表定宗教規條，將所有心力獻給至高無上的神，但世間降下的災厄可曾有少過，地震、海嘯、病變、旱災與寒害，人類甚至會為了謀取利益製造戰爭，生命的卑微來自於肅殺，多少次我們探問，塵世中可否真正有神？

如果人類的存在，並非一種恩典，而是造物主一次漫不經心的試驗，女媧捏塑地球萬千生命，源自於一次興之所至的內心擾動。

所以「天神族」的概念，讓地球彷彿成為巨大的子宮，為了培養出全新的天神，為了讓這宇宙有正常的運轉，孕育全新生命，望似慘虐的天災其實是全新的重生。

只是生而為人，豈能如此這麼超脫至神性？

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《永恆族》在10位主角守護人類，耗費數千年對抗變異族之後，他們失去了自我存在目標，渴望著終有一天回到奧林匹亞星，那個不知在何處的神之家鄉，個性最溫柔的莎善（陳靜／Gemma Chan飾）成為一名歷史教師，複述她也經歷過的故事，她的男友伊卡利斯（理察麥登／Richard Madden飾）飄盪在世界的任何角落，仙碧（莉亞麥曉／Lia McHugh飾）是永遠長不大的女孩，其餘永恆族，除了金戈（卡苗蘭哲尼／Kumail Nanjiani飾）享受成為一名電影巨星之外，皆為隱居者，他們避世，等待著一個永遠可能都無法到來的指令。

《永恆族》的故事主線並不難，趙婷的導演印記僅存在於電影畫面，大量的自然光，剪影出眾角色輪廓，讓他們鑲嵌在大自然美景裡，飄飄何所似，天地一沙鷗，這群人具備著永生能力及強大的戰鬥能力，但他們的任務只剩下等待，讓他們如何去迎接一再複製化的明天？

迷人的是，《永恆族》之所以誠懇，甚至可說是Marvel電影近幾年最大膽的嘗試，是在於這部電影微妙透過對白，進行人類自我一再的詰問，這些永恆族說出他們的心聲，說的卻是微言大義。

雅夕（Ajak）對其他永恆族說：「你們可以去創造自己的傳奇。」

爵格（Druig）說：「要是沒有了缺點，他們就不是人類了。」

基加美修對典娜說：「記住，要記住妳是誰。」

法斯托斯（Phastos）說：「真正定義我的，是我的家人。」

典娜說：「如果你深愛某事物，就為它而戰。」



或許很通俗，很矯飾，但這是我們願意一而再親近「愛」這個字的原因，即使總認為其高貴不可攀，又認為與自己咫尺千里，但在擁抱與握手之間，又可以讓自己在急劇的動盪裡自我錨定，穩定迅猛的躁亂，更能在混亂中擬定一種音律。

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我們只要在這些定律中消逝或重生，但只要願意持續選擇卑微、燦爛的生活，也是給予造物主最大的驚奇吧。

《永恆族》非常美，即使這個故事很簡單，是一部重新找回族人的公路電影，重新找回信仰的超級英雄電影，這些人再度拾起自己戰鬥的信念，甚至不刻意賦予他們任何善惡的選擇，就連變異族，也願給予一絲憐憫的眼神，他們到頭來也只是眾神的犧牲品而已。

這是一部非常獨特且迷人的Marvel電影，情節雖簡單，不過感謝Marvel願意給予趙婷在畫面上的雕琢，在夕陽下於西亞巴比倫的交合，坐在木椅上蒼茫望著冰原的牛仔，一望無涯的海岸線或是艷彩寶石般的印度背景，只要你願意讓靈魂接管你的雙眼，捕捉這些轉瞬即逝的畫面，體會什麼是愛，什麼是信仰，什麼是守護，什麼是存在，就能慢慢感受《永恆族》早為你準備好的感動。

我第一次看《永恆族》時，無法徹底了解為何最後，伊卡利斯好不容易能遵從自己的信仰，協助亞彌聖（Arishem）毀掉地球，迎接天神時，卻在與莎善對望時放棄一切，不斷痛哭，像是懺悔，當時只覺得他是受困眼前愛人的意志，決定與這名女子共存亡。

後來再看一次，我就懂了。莎善與伊卡利斯第一次來到地球時，他們望著地球，莎善用溫柔的語氣詢問「這很美麗，不是嗎？」然後伊卡利斯愛上了她。一花一草木，一沙一世界，為了世間萬物而感動的瞬間，其實就是我們生而為人的原因。

無論是永恆族或是人，都是一種孤獨的生物，終其一生都在尋覓另一個高度契合的靈魂，伊卡利斯知道在這7千年之間，他是幸福的，深愛著某人，某人也深愛著他，有時對某人來說，這是超越一切存在的意義，身為英雄，是因為有反派，身為神，是因為有人愛著。

這是他們成為地球上初代的超級英雄，最大的榮幸。

我想，就是這樣吧。

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