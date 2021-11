【永恆族 / Eternals / MCU / 彩蛋】《永恆族》Eternals上映已有數天,相關討論亦開始逐漸解禁。而Marvel迷們最關心的,當然是MCU系列慣例的片尾彩蛋,因為這些彩蛋往往都是新角色加入MCU或既有角色再次登場的預告,而今次永恆族的彩蛋也同樣精彩,更預告了將有多於一位新英雄加入MCU!



有兩段彩蛋 勿急於離場

今次《永恆族》Eternals電影共有兩段片尾彩蛋,第二段彩蛋於工作人員播放完畢後放映,但不少電影院在工作人員名單開始時就已亮燈讓觀眾離開;因此如果你還未入場的話,記得要留到最後,就算staff roll時開了燈也不要急著離去。

以下有劇透!!強烈建議看完電影再往下觀看!!

第一個彩蛋其實早已不是秘密,因為優先場的人早已開告天下了,新登場角色就是Starfox和Pip the Troll。

Starfox在之前的永恆族入場前必看文章中已有介紹過;他是Thanos的弟弟,也是永恆族的一員。至於可能較少人認識;漫畫中他是另一位預定於《銀河守護隊3》中登場的英雄「亞當術士」的同伴,能力是傳送,趙婷就安排他用傳送術帶Star Fox到永恆族的飛船中匯合。

而熟悉MCU的觀眾應該對亞當術士不陌生,他早在《銀河守護隊2》的片尾彩蛋中已有提及。

而另一段彩蛋就是真正劇透了:這段彩蛋很短,就是Dane Whitman試圖拿起家傳的傳奇寶劍「Ebony Blade」(要成為黑騎士了!),但畫面外卻傳來一把神秘聲音跟Dane Whitman說:「Are you sure you're ready for that, Mr. Whitman?」(你確定你準備好了嗎,惠特曼先生?)。

電影上映前一大謎題就是Dane Whitman會否變身為黑騎士

在影院看了彩蛋的人肯定很想知道這神秘聲音是誰,而導演趙婷亦沒有再賣關子,表明這聲音的主人是「馬許沙拉·艾利」Mahershala Ali,將在MCU中飾演人氣相當高的英雄「幽靈刺客」(Blade)。

