永恆族｜觀眾發現《永恆族》暗藏一個復仇者成員　真相笑翻網民

【永恆族／Eternals】Marvel超級英雄片《永恆族》（Eternals）上映後在全球各地幾乎都拿下票房冠軍，卻也意外出現新的話題，原來一些網友心中早有很深的疑惑，為什麼《永恆族》裡會出現「復仇者聯盟」中的寒冬戰士，而且服裝還又不一樣了？他們其實是誤把扮演伊卡利斯的理查麥登錯認成演巴基（Bucky）的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）。



歐美人士常常覺得亞洲人都長得差不多，殊不知他們自己也會被人搞混。以演出《權力遊戲》和《貼身保鑣》（Bodyguard）崛起的理察麥登（Richard Madden），和Marvel英雄系列的前輩施巴斯坦史丹，其實長相並非完全酷似，不過臉型、體型相近，又都有看來帶憂鬱氣質的眼神，才會有些觀眾誤將馮京當馬涼。

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【圖輯】點圖放大瀏覽施巴斯坦史丹IG照片👇👇👇

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有網友表示自己看了《永恆族》預告片6次才發現片中出現的是理查麥登，而非施巴斯坦史丹，還有人透露自己是花上幾個禮拜的時間才體認到這個事實。有人則感嘆：「我真為他們兩個有時候看來很像，但同時又長得不一樣而驚奇，好像眼前出現錯覺。」其實在香港也有觀眾在看片時好奇為何「復仇者聯盟」有人跑去《永恆族》，最後才發現是不一樣的演員、不一樣的角色。

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