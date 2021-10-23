假冒女團｜年底上畫爭入金像獎　Anson Lo有望入圍新演員掀激鬥

去年第39屆金像獎電影未能如期舉辦，只能在網上進行直播並公布得獎名單，金像獎協會主席爾冬陞坦言感到遺憾，不過承諾會在2021年第40屆金像獎舉行前，「補回」頒獎禮彌補缺陷，不過詳細消息仍要等官方落實。



「金像獎是被動的，金像獎遇到的問題，都是整個工業遇到的問題。」爾冬陞說。（陳幀禎 攝）

現時網上流傳2021年第40屆金像獎最佳新演員入圍名單，當中包括《梅艷芳》王丹妮、《殺出個黃昏》鍾雪瑩、《奪冠》（前名：《中國女排》）白浪、《媽媽的神奇小子》馮皓揚、梁仲恆以及《假冒女團》MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）。

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《假冒女團》海報，電影將在下月25日正式上映。（官方圖片）

以上電影只得《梅艷芳》和《假冒女團》仍未上映，前者將於11月12日面世，後者則於11月25日跟觀眾見面，相信一眾鏡粉都相當期待。

《假冒女團》由Anson Lo、蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）等人主演，電影首預告早前正式曝光，鏡粉更可見到「教主」多個造型，同時都有不少跳舞畫面，其中一幕更可見到Anson Lo穿上道士袍大跳勁舞，令人十分想知道他在戲中的角色！

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《假冒女團》講述國際保障未成年少男少女身心健康發展協會會員Dr.K（譚耀文 飾）質疑司徒老闆（林敏聰 飾）舉辦的選秀活動「新星產線」利用年輕人追夢的心理，從中榨壓勒索，嚴重危害大批青少年身心發展，然而協會目前面臨營運困難，只好將貨就價重新聘用被革職的問題會員雷紫荊（盧瀚霆 飾）協助調查，意外令娛樂記者夏日葵（蘇皓兒 飾）、九線歌手白百合（李靜儀 飾）及為解救堂妹元萱（陳紫萱 飾）的元瑩（李炘頣 飾）組成假冒女團參賽。