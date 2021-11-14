梅艷芳：着婚紗不是第一次但每次都不屬於我！一文回顧巨星梅艷芳

已經忘記那哪時開始，每年總有幾個月份自己特別在意，四月、九月、十月及十二月，是哥哥梅姐的生、死忌。



尤其這幾年，整個社會氣氛、病毒充斥全球，一片哀愁悲傷纏繞不退，更讓人懷念有哥哥梅姐存在的那個美好年代。乍暖還寒的三月，帶點憂鬱的氛圍下在想，今年四月畫一個怎樣的哥哥，與此同時亦為此書再畫一次如花。

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五、六年前畫過十二少，之後都畫過一次如花，那一種氣質、抑鬱，那一種眼神，是會邊畫邊讚嘆這電影的選角及美術，還有主題曲，少了任何一樣東西都絕對不是那回事。

尤其後來聽導演說及本來十二少的選角，老實說消化不了，但話說回來，若然真是鄭少秋演十二少，那我又應該不會太在意《胭脂扣》，雖然怎說都是梅姐電影，怎麼樣都不會差到那裏，只是成就不了最芳華絕代的其中一次經典吧！

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今次，再度尋找繪畫的切入點，再度是胭脂扣的梅姐，與四年前的那次有點不同，今次找了一個比較從容，甚至帶點笑容的如花作參考，色調亦選擇明亮一點，嘗試表現如花另一方面的美態。畫着畫着，再回望上一次畫的如花，技法、心態上都很不同，亦希望隨心去畫一次，放下一點謹慎與壓力，用心去感受線條、色彩渲染及視覺的流向等等，過程帶點刺激，也許這就是畫畫其中一個最大樂趣了！

筆者今次再度尋找繪畫的切入點，再度是胭脂扣的梅姐。（非凡出版授權使用／作者：塵阿力）

「到人家談戀愛呀甚麼初戀，我拍了18次結婚戲、唱了百多次失戀歌曲，如果讓我得回童真、初戀，那就好了。」──（方艶梅，《金枝玉葉2 》，1996年）

「我是一個歌手，我是一個演員，着婚紗已經不是第一次，但每次都不屬於我……就算嫁不出也好想穿一件屬於自己的婚紗，穿一次給大家看……終於過了40歲，我有甚麼？」──（梅艶芳，《經典金曲演唱會》，2003年）

最近都在重看梅姐的電影和演唱會，看到《金枝玉葉2》與林子穎一段車中對話，再看那個離世前的演唱會最後台上的說話，戲裏戲外都滲透着一點苦澀，看着聽着眼淚就不由自主地流出來。

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我慶幸生於70年代，80年代看直播的第一屆新秀歌唱大賽冠軍梅姐的誕生，我永遠記得第一次聽到〈赤的疑惑〉那種震撼，何以能用廣東話及那低音，能唱出這麼有女人味又有濃厚日本味的曲式呢！之後的〈壞女孩〉、〈夢伴〉及〈似水流年〉更是完全開啟了香港天后的第一道門！唯一一個女歌星能與當年哥哥及譚詠麟並駕齊驅平起平座的永遠天后！

有些人就是那麼有天賦，更有些人總能將天賦盡情發揮得淋漓盡致，看到梅姐演出的電影，你自會明白，由主演的《緣份》到《胭脂扣》再到《東方三俠》、《金枝玉葉2》、《男人四十》……宜古宜今，動靜皆宜，可塑性大得驚人，演出多同時演得好就是她的特色，試問有幾多女演員連觀音大士都演過呢？

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而她現實的生活，縱然到最後都不能在感情生活修成正果，但朋友多又桃李滿門，與哥哥、劉德華等更達至兄妹情級數，還有說梅姐絕對是義氣兒女，充滿風骨的「香港女兒」！生命縱短，但留下的着實多。

一晃眼已走了18年，梅姐，你和哥哥好嘛？

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書名：《星塵画報──遇見90位香港電影女角色》

作者：塵阿力



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】