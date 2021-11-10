《梅艷芳》Gin Lee唱《心債》做足準備︰3星期來臨瞓都背一次歌詞

香港天后梅艷芳傳記電影《梅艷芳》，昨晚（9/11）舉行首映暨音樂會，演出歌手包括CAllStar、李幸倪（Gin Lee）、楊詩敏（蝦頭）及強尼。其中Gin Lee就委以重任，負責唱梅姐出道作《心債》，這個安排都令Gin Lee感壓力。

Gin Lee為唱好《心債》，3個星期來不斷練習及背歌詞。（葉志明 攝）

Gin Lee稱由細到大，都有接觸梅姐的音樂及電影，在她心目中是個了不起的藝術家，看到她每做一件事都200%投入，而這工作態度亦成為Gin Lee好好的學習榜樣。「當接受到這份邀請時，已經好想去做，好想送這份禮物給大家及梅姐，大會安排一個重要任務給我，就是要唱梅姐出道作《心債》，我也專程花3個星期去練習和準備，不斷去唱和背歌詞，又重溫不同的演唱會版，每一晚臨瞓前都會背一次歌詞，好興奮，亦希望梅姐會鍾意我今次的表演。」

Gin Lee看到梅姐每做一件事都200%投入，而這工作態度亦成為Gin Lee好好的學習榜樣。（葉志明 攝）

演唱會還有其他表演嘉賓，包括組合C AllStar獻唱長達10分鐘的medley串燒歌曲、蝦頭演唱《似是故人來》，蝦頭及強尼合唱 《胭脂扣》，以及元朗兒童合唱團獻唱《似水流年》。在音樂會台上的王丹妮分享說：「開心見大家，希望大家見到整個團隊對梅姐的心意及愛。」廖子妤指自己是馬來西亞人，沒有經歷過80、90年代的香港，拍攝背景回到80年代的香港，她說：「自己有機會加入這個世界，覺得很夢幻。」在戲中飾演張國榮的劉俊謙說：「這齣戲是2018年拍，是我第一套拍攝的電影，我對哥哥最大的感受，要學識愛人之餘，都要學識如何欣賞自己。」