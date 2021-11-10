《梅艷芳》粉絲質疑與張國榮相處時序　劉俊謙︰演繹較早期的哥哥

香港天后梅艷芳傳記電影《梅艷芳》，雖然11月12日才正式上映，不過事前已有影迷在優先場率先欣賞電影，最近就有哥哥張國榮的影迷在網上發表感言，字裡行間就因為戲中改動了真實情況，直言替為哥哥感到不值。



梅艷芳和張國榮為好朋友。（外灘提供）

該名粉絲署名「斐妮小思」，先指出梅艷芳跟張國榮相識、張國榮紅起來的時間點跟現實不符，意指當年的哥哥已有一定名氣。此外，粉絲更指劇組有能力還原哥哥的葬禮，另一邊在時間線上又未能對比真實歷史，是未夠嚴謹。

回顧哥哥張國榮出殯當日：

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電影還原哥哥張國榮出殯當日：

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梅姐為《胭脂扣》盡心盡力。（劇照）

《胭脂扣》是哥哥努力成果

該名粉絲又談到戲中《胭脂扣》的幕後故事，如關錦鵬導演所述，梅艷芳提出希望哥哥跨刀演出後，哥哥二話不說義氣相挺，親自出面與梅艷芳一起跟兩家公司斡旋。不過戲中卻講到︰「哥哥問梅艷芳是否因為她幫忙才加戲？」回答雖然是否，但她就對對白內容偏離事實太多，會誤導大眾印象。

事實上，關錦鵬導演都有提過《胭脂扣》原先十二少選角是鄭少秋，但當梅姐收到《胭脂扣》劇本後，就想由張國榮飾演。戲中亦有將這幕重現，而且當王丹妮飾演的梅艷芳問關錦鵬導演，誰來演出十二少，似乎她心中已有人選。鏡頭一轉就看到劉俊謙現身拍攝現場，他直接問：「導演加我戲份喎，係咪你幫口呀？」王丹妮接着回應：「你冇實力嘅話我講咩都冇用啦！」其實已力證哥哥全靠自己實力獲得更多的戲份，跟粉絲所講的反而吻合，只是沒有如數家珍地拍出。

阿謙為了幫Louise入戲，自動請纓躺在棺木中好讓她進入狀態。（影片擷圖）

粉絲最後不滿的一點，為在張國榮的葬禮中，事實上並未設置瞻仰遺容的環節，她自言「看過宣傳影片是一邊流淚一邊無言，他真的給的太多了。」事實上電影為改編自真人真事，當中必定會包含創作成份，這並非紀錄片，過份執著某些細節位，或會令整個故事性未夠完整。

另外，日前劉俊謙出席《梅艷芳》首映暨音樂會前接受傳媒訪問，都有問到他會否擔心哥哥粉絲反應，他坦言：「其實好早已經跟團隊及導演傾談，好多片段都是想演繹回較早期嘅哥哥，可能喺好多觀眾心目中，哥哥同梅姐嘅關係比較喺後期，我哋就係講緊哥哥同梅姐點樣認識？點樣互相扶持？呢方面我哋會演繹得較多。」