梅艷芳影評｜三大角色被神秘消失？揭開梅姐梅艷芳「心中的痛」

【梅艷芳／影評】一個名字代表一個時代，但在名字背後的多重意涵，一名女子如何引領一個時代向前，跨過霓虹燈閃的香港八零年代，緩緩嘆息於這座城市的興盛與衰落，《梅艷芳》像是紀實一般，即使有意無意遮蓋了些許重要大事，又讓梅媽、梅大哥以及何韻詩等重要要角未能登場，不過電影依舊很聰明透過真實影像的剪接，讓我們再次與梅艷芳見面，抑或是告別。



只要這兩個小時坐在電影院，讓我們能感受到梅艷芳還活著，這也是美事一樁。

《梅艷芳》敘述她短暫卻輝煌的一生，從小在荔園賣唱，一登場就是協助小孩取氣球，講的是梅艷芳如何仗義，另一方面與姊姊互相扶持，也是情重，情義兩字瞬間在開頭就烘托出來，這是導演梁樂民在創作手法上的高明，其次是梅艷芳如何在歌壇起步，擁有渾厚的中低音，娓娓道來每句歌詞背後的故事，梅艷芳是擅長說故事的人，是千百年難得一見的巨星。

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由於故事篇幅並不長，電影很快進入梅艷芳進入輝煌世代之後，她所面臨的感情困境，《梅艷芳》取用的是她與近藤真彥（電影改名為後藤夕輝），以及她與林國斌（楊祐寧飾演）在泰國相伴的一段時光，從頂級的巨星受到感情為難，原來她仍是當年那個小女孩，渴求被愛，渴求安定，她所能寄託的相信的，亦有被她稱為「演藝圈唯一好友」張國榮，因為張國榮輕生一事眾說紛紜，但確定的是他被抑鬱症纏身，他的離去是梅艷芳心中的痛。就算這一生有苦有悲有歡笑，到了最後，她仍將自己獻給舞台，心心念念的都是為香港盡點心力。

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《梅艷芳》所要拍的，應該是對於香港這塊土地的情感，透過梅艷芳的義人善舉，重現1:99演唱會為了抗疫，最後一場穿上婚紗的演唱會，輔佐以大量的真實影像剪接，奉上一句「香港的女兒」，這一切就是為了直擊你的淚腺，即使觀眾對梅艷芳不甚熟悉，仍然很難不被電影感動，畢竟梅艷芳的歌聲動人，她生命最終燃燒的火炬也動人。

話雖如此，監製江志強曾透露拍《梅艷芳》時四處碰壁，就連梅艷芳的恩師劉培基，都不看好這部電影能夠成功，江志強想向劉培基租借梅艷芳告別演唱會上穿的婚紗，也被劉培基拒絕，古天樂在《梅艷芳》一角中飾演劉培基，外人看來很容易洞悉劉培基對梅艷芳的惜才，一路提拔她，打造多件華麗戰服，最終卻得見證她的英年早逝，人間至痛也不過如此。

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《梅艷芳》是否為成功的傳記電影，尚待後代影史蓋棺論定，不過監製江志強與梅艷芳交好多年，更坦承「我欠梅姐一部電影」，我更相信《梅艷芳》是為了傳遞梅姐的精神而拍，女主角王丹妮些許片段雖顯得青澀，但看得出已有下足苦功揣摩，而我想，若是有一部電影，能讓許多人進戲院看待梅艷芳的真實影像，在大銀幕與這位巨星告別，也已經是件幸福的事。

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】