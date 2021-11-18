梅艷芳│梅啟明彈電影欠梅媽一角　林家棟反駁︰作為粉絲完全收貨

由梁樂民執導、王丹妮主演的傳記電影《梅艷芳》，終於在上星期上映，而電影亦不負眾望，口碑票房雙收。早前梅姐胞兄梅啟明接受傳媒訪問時表示，他亦已經親自入場觀看電影，卻嫌電影描述梅家的篇幅不多，更稱不理解為何沒有梅媽一角。早前在戲中飾演華星唱片公司總經理蘇先生的林家棟，在出席《智齒》首映活動時，就回應了梅啟明的言論。
有傳媒在上星期報道，指梅艷芳胞兄梅啟明已經親自入場觀看電影《梅艷芳》，他更大談電影的優劣。當時他稱電影「好一般」，而最感動之處是可以見到梅姐生前片段。然而他續指出，電影對於梅家的描述的篇幅不多，更稱不理解為何沒有梅媽一角，有欠真實。
梅啟明又指《梅艷芳》描述梅愛芳及梅艷芳的姐妹情不夠深入，更批評揀選飾演二人童年的角色非常馬虎，而其中飾演梅艷芳童年版的演員是羅敏莊的女兒陳禛，年紀輕輕的她，已經能歌善舞。另外，梅啟明更認為電影重現梅姐被江湖人士掌摑一事有欠尊重。
除此之外，他也對飾演梅艷芳的王丹妮作出評價，表示王丹妮始終較年輕，其人生經歷不足，沒有梅艷芳的神緒。對於她的演出，梅啟明給予她僅僅合格的50分。梅啟明的言論一出，就遭到網民一致鬧爆，有網民更稱「做人切忌太梅啟明」、亦有人表示「成家都靠兩姐妹過活，他憑甚麼說這話」，更斥梅啟明「梅姐已經好可憐，大部份香港人都知道他與梅媽的事，影衰梅姐」等。
至於在《梅艷芳》中飾演演華星唱片公司總經理蘇先生的林家棟，他早前與廖子妤出席《智齒》首映活動時，就回應了梅啟明的言論。林家棟表示梅啟明是梅姐的家人，故他絕對有權說出他的看法。然而家棟續指出，梅姐除了是梅啟明的妹妹、梅媽的女兒外，作為梅姐粉絲的他，指對電影「完全收貨」，是一部能帶給香港人快樂回憶的電影。
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