黑豹2｜網民連署要求「尋找新一代黑豹」Marvel監製正面回應訴求

【黑豹2／查域保斯曼／Chadwick Boseman】飾演「黑豹」（Black Panther）的荷李活男星查域保斯曼（Chadwick Boseman）去年8月癌逝，消息震驚全球，但由他主演的Marvel電影《黑豹》系列仍照原計畫開拍續集，Marvel金先前曾表態不會找其他演員接手飾演黑豹，但近日網上出現「尋找新任鐵查拉（T'Challa）」的連署活動，對此，《黑豹》製作人內特摩爾（Nate Moore）近日受訪時，再次重申不會尋找其他人選取代查域保斯曼。



《黑豹》製作人內特摩爾近日接受《Ringer Verse》採訪時，談到「黑豹」 一角的後續發展，他直接表明「你不會在MCU中看到鐵查拉，我們做不到」，並再次強調在查域保斯曼過世後，Marvel內部與導演Ryan Coogler談論過電影續集的安排，所有人都認為查域保斯曼和「黑豹」鐵查拉在觀眾心中早已密不可分，因此他們談論的內容是針對該如何在沒有鐵查拉的前提下延續《黑豹》的故事。

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《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）於今年6月底開拍，沒想到續集的要角「舒妮」（Shuri）莉蒂莎韋特（Letitia Wright）卻在8月傳出在片場受傷，綜合外媒報導，莉蒂莎韋特在拍攝時吊威吔卻不慎受傷。當時Marvel聲稱莉蒂莎韋特傷勢不重，不會影響後續拍攝，然而近來卻傳出莉蒂莎韋特其實傷得不輕，而莉蒂莎韋特也透過發言人表示「期望在2022年初重返工作崗位。」目前她正在英國倫敦休養。

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