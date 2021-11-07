【黑豹2】黑豹妹Letitia Wright片場受傷　拍攝工作暫停至明年初

由《黑豹》（Black Panther）導演Ryan Coogler執導、Lupita Nyong'o、Danai Gurira及Letitia Wright主演的續集電影《Black Panther: Wakanda Forever》（暫譯：《黑豹2》），拍攝再度遇上阻滯，原因是飾演「舒妮」的Letitia Wright仍在養傷，其發言人表示，Letitia Wright最快要休養至明年初才有望恢復拍攝。



飾演「黑豹」鐵查拉的男主角查特域克保斯曼在去年8月因病離世。（《黑豹》劇照）

由於飾演「黑豹」鐵查拉的男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在去年8月因病離世，因此影響了《黑豹2》的拍攝計畫，最終這部續集電影在今年6月底才正式在亞特蘭大開機拍攝。豈料拍攝工作展開約兩星期，傳出是飾演「舒妮」的Letitia Wright在片場受傷的消息。

由於查特域克保斯曼離世，因此飾演「舒妮」的Letitia Wright（右）將在續集電影擔起重任。（《黑豹》劇照）

當時有消息指Letitia Wright僅受「輕傷」，而且工作人員已經在第一時間把她送院治療，而Letitia Wright也很快出院。當時有外媒引述知情人士表示，Letitia Wright的傷勢不會影響《黑豹2》的拍攝行程。

近日傳出Letitia Wright仍在養傷，《黑豹2》將暫停拍攝。（《黑豹》劇照）

然而近日據《The Hollywood Reporter》報道，當時Letitia Wright在拍攝「吊威也」的鏡頭時不慎受傷，而且傷勢並非如當時所說的不會影響《黑豹2》的拍攝行程。Letitia Wright的發言人近日發聲明，指：「Letitia Wright自9月開始一直在倫敦休養，並期望在2022年初重返工作崗位。」

雖然主角Letitia Wright暫時未能參與拍攝，但劇組仍盡最大努力工作。據了解，拍攝工作會到本月25日的感恩節，之後才會正式暫停拍攝，直到Letitia Wright康復。