《黑豹》部落女長老離世終年95歲　年過八旬才入行憑一片爆紅

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）中飾演「瓦干達」（Wakanda）王國部落長老的甘草演員Dorothy Steel，日前於底特律家中離世，終年95歲，其發言人於社交網站證實消息。

Dorothy Steel憑《黑豹》爆紅。（劇照）

Dorothy Steel年輕時在稅務局任職，退休後過著三代同堂的幸福生活，閒時打保齡消磨時間，後來受老人中心院長邀請參演舞台劇，對方認為Dorothy有演戲天份，替她找了一間演員經理人公司，2015年，Dorothy 以88歲之齡正式踏上演員之路。

Dorothy Steel曾紅到上節目受訪。（節目圖片）

2016年11月Dorothy收到經理人公司通知，為《黑豹》某個角色進行試鏡，起初她自覺未能應付非洲口音，加上對漫畫電影無興趣，便一口婉拒，後來她被孫仔勸服而改變心意，最終更試鏡成功加入《黑豹》。Dorothy在《黑豹》飾演戴著兩大隻金耳環的其中一位部落長老，有完整對白：「We don’t need a warrior. We need a king」（我們不需要戰士，我們需要一位君主），令觀眾留下深刻印象。《黑豹》上映後爆紅，Dorothy亦因此人氣急升，每當她到屋企樓下公園散步，都有粉絲找她自拍及合照。

戲中Dorothy Steel配戴的的巨型金耳環相當搶鏡。（影片截圖）

雖然Dorothy在《黑豹》的出場時間雖然只有短短十數秒，但她為演好這個角色做足準備，為了克服非洲口音，每日花數小時不停翻看前南非總統曼德拉的演說影片去學習，仲用埋方法演技去代入角色，例如思考這位部落長老的教育程度、為什麼會擁有如此強大的能力、她為瓦干達付出過什麼，到埋位拍攝時，她就變成部落長老。