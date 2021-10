《黑豹》部落女長老離世終年95歲　年過八旬才入行憑一片爆紅

Marvel超級英雄電影《黑豹》(Black Panther)中飾演「瓦干達」(Wakanda)王國部落長老的甘草演員Dorothy Steel,日前於底特律家中離世,終年95歲,其發言人於社交網站證實消息。

Dorothy Steel憑《黑豹》爆紅。(劇照)

Dorothy Steel年輕時在稅務局任職,退休後過著三代同堂的幸福生活,閒時打保齡消磨時間,後來受老人中心院長邀請參演舞台劇,對方認為Dorothy有演戲天份,替她找了一間演員經理人公司,2015年,Dorothy 以88歲之齡正式踏上演員之路。

Dorothy Steel曾紅到上節目受訪。(節目圖片)

2016年11月Dorothy收到經理人公司通知,為《黑豹》某個角色進行試鏡,起初她自覺未能應付非洲口音,加上對漫畫電影無興趣,便一口婉拒,後來她被孫仔勸服而改變心意,最終更試鏡成功加入《黑豹》。Dorothy在《黑豹》飾演戴著兩大隻金耳環的其中一位部落長老,有完整對白:「We don’t need a warrior. We need a king」(我們不需要戰士,我們需要一位君主),令觀眾留下深刻印象。《黑豹》上映後爆紅,Dorothy亦因此人氣急升,每當她到屋企樓下公園散步,都有粉絲找她自拍及合照。

戲中Dorothy Steel配戴的的巨型金耳環相當搶鏡。(影片截圖)

雖然Dorothy在《黑豹》的出場時間雖然只有短短十數秒,但她為演好這個角色做足準備,為了克服非洲口音,每日花數小時不停翻看前南非總統曼德拉的演說影片去學習,仲用埋方法演技去代入角色,例如思考這位部落長老的教育程度、為什麼會擁有如此強大的能力、她為瓦干達付出過什麼,到埋位拍攝時,她就變成部落長老。