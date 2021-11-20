梅艷芳｜邵仲衡重演掌摑事件擔心敏感　「我都認識當時K房嘅人」

由《寒戰》導演梁樂民執導、王丹妮、古天樂、林家棟、劉俊謙及廖子妤主演的香港天后梅艷芳傳記電影《梅艷芳》，順利衝破2,000萬港元，口碑極好。

戲中重現當年梅姐被掌摑的一幕，當中就由邵仲衡飾演郭老闆，為黑社會頭目，掌摑梅艷芳之人，原型為黃朗維。



王丹妮和廖子妤分別飾演梅艷芳和梅愛芳。（《梅艷芳》劇照）

邵仲衡接受《香港01》訪問，問及他會否因為在戲中扮大佬又掌摑「梅姐」，怕不怕敏感時，他直言：「都怕㗎，所以事前跟導演、編劇都有開會傾，始終都係江湖恩怨，雙方都有後人，都唔會話誰對誰錯，用尊重方式去演，會加少少娛樂性，大家心入面都係尊重。人在江湖，身不由己，我又同阿梅見過幾次面，拍戲就點到即止，交代番件事就OK。加上講到掌摑事件後佢去避風頭，成個人都變咗，做好多藝人以外嘅事，貢獻社會、做公益等等。」

邵仲衡、楊祐寧以及王丹妮重現梅艷芳被掌摑事件。（劇照）

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邵仲衡都有講到自己跟這事都有少少淵源，事關當年他畢業後做室內設計，認識當年酒吧入面的人。邵仲衡：「拍檔第2日同我講起呢件事，有問下到底發生甚麼事，都係話雙方紥行晒馬。我都有同導演講返知道嘅料，最主要都係要拍出那份震懾，同阿梅個轉捩點出嚟。」

最後講到拍攝掌摑王丹妮一幕時，邵仲衡表示：「唔係真打，借位嚟嘅，係用double位去拍。知道Louise係新人，驚佢唔識避，都有教佢要演到打中個下，如果我真係用力星落去，頭都甩啦！」