10位Marvel電影宇宙演員一人分演兩角　基斯咸士禾夫唔止飾演雷神

Marvel電影宇宙（MCU）第25部作品《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）請來梁朝偉、劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、張夢兒、陳法拉及楊紫瓊等主演，其中前五位都是首次演出Marvel電影，僅有楊紫瓊曾在2017年上映的《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）中亮相。其實Marvel Studios都喜歡找同一演員飾演不同角色，其中「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）及「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）都有試過。



楊紫瓊在戲中飾演映南，是徐尚氣及徐夏靈的阿姨。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

楊紫瓊在《尚氣與十環幫傳奇》中飾演映南，她在戲中飾演陳法拉的妹妹，是徐尚氣及徐夏靈的姨媽，更是神秘國度大羅的守護者之一；而她另外一個角色是在《銀河守護隊2》中飾演Aleta Ogord，是宇宙海盜Ravagers的頭目之一。

楊紫瓊在《銀河守護隊2》中飾演Aleta Ogord。（《銀河守護隊2》劇照）

其實除了今次楊紫瓊外，即將在11月上映的《永恆族》（Eternals）都找來同一演員飾演不同角色，而她就是現年38歲的英國華裔女演員Gemma Chan。點擊下圖即睇其餘9位在MCU中一人分演兩角的演員！！！