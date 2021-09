10位Marvel電影宇宙演員一人分演兩角　基斯咸士禾夫唔止飾演雷神

Marvel電影宇宙(MCU)第25部作品《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)請來梁朝偉、劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、張夢兒、陳法拉及楊紫瓊等主演,其中前五位都是首次演出Marvel電影,僅有楊紫瓊曾在2017年上映的《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)中亮相。其實Marvel Studios都喜歡找同一演員飾演不同角色,其中「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)及「奇異博士」班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)都有試過。



楊紫瓊在戲中飾演映南,是徐尚氣及徐夏靈的阿姨。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

楊紫瓊在《尚氣與十環幫傳奇》中飾演映南,她在戲中飾演陳法拉的妹妹,是徐尚氣及徐夏靈的姨媽,更是神秘國度大羅的守護者之一;而她另外一個角色是在《銀河守護隊2》中飾演Aleta Ogord,是宇宙海盜Ravagers的頭目之一。

楊紫瓊在《銀河守護隊2》中飾演Aleta Ogord。(《銀河守護隊2》劇照)

其實除了今次楊紫瓊外,即將在11月上映的《永恆族》(Eternals)都找來同一演員飾演不同角色,而她就是現年38歲的英國華裔女演員Gemma Chan。點擊下圖即睇其餘9位在MCU中一人分演兩角的演員!!!