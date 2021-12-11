超音鼠大電影2｜定檔2022年4月上映　加入Tails和Knuckles兩新角

去年上映的《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）真人版電影獲得大成功，票房及口碑都相當不錯，官方今日（10/12）公布續集《超音鼠大電影2》（Sonic the Hedgehog 2）的最新預告。



《超音鼠大電影2》預計在 2022 年 4 月 8 日上映。（劇照）

《超音鼠大電影2》繼續由Jeffrey Fowler執導，今次除了繼續有超音鼠外，更加入《自殺特攻》的「血拳」艾迪斯艾巴（Idris Elba）聲演Knuckles the Echidna，日前他更在 Twitter上分享一張帶着白色手套的紅色毛茸茸右手圖片，留言寫下：「Knock, knock...」、「#SonicMovie2 #Knuckles」。

艾迪斯艾巴聲演Knuckles the Echidna。（劇照）

上集講到超音鼠回到綠山安頓好後，超音鼠（班舒禾茲 聲演）急於證明自己可以成為真正的英雄，而他的死對頭蛋頭博士（占基利 飾）再度回來作惡，今次更帶同新拍檔Knuckles到處搜尋蘊含強大破壞力量的神秘綠寶石。超音鼠和同伴塔爾斯誓要翻轉全球，搶先壞人一步找出綠寶石！