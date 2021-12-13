22世紀殺人網絡4│Jessica Henwick爆拍攝內幕　人氣男星有份客串

由Lana Wachowski執導、奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）即將上映，新加入這個大家庭，在戲中飾演Bugs的Jessica Henwick近日為電影宣傳時，大膽爆出《毒魔》（Venom）男星湯哈迪（Tom Hardy）有份「參演」。



奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》即將上映。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

現年29歲的英國女星Jessica Henwick獲邀加入《22世紀殺人網絡 復活次元》，在戲中飾演一個有白兔紋身的藍髮駭客Bugs。她近日接受外媒《Den of Geek》訪問時，爆出一則非常震撼的消息，原來湯哈迪也獲邀「參與」《22世紀殺人網絡 復活次元》的拍攝。

Jessica Henwick稱：「我們與《毒魔：血戰大屠殺》同時在三藩市開拍，我遇到了湯哈迪。之後湯哈迪和我一同完成某一場戲，我很好奇這一幕能否在正片出現。」其實湯哈迪曾經在《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）客串飾演白兵，但最後這一幕被留在剪片房。未知湯哈迪能否在《22世紀殺人網絡 復活次元》出現，但如果這幕有保留的話，相信觀眾要透過HBO Max逐格觀看，才能找出他的身影。