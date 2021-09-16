【22世紀殺人網絡4】導演親解為何復活「Neo」　背後原因非常催淚

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列三部曲在2003年已經完結，然而華納兄弟突然在兩年前宣布籌備第四集《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），讓全球的Matrix粉絲大感震驚。近日第四集導演Lana Wachowski出席柏林國際文學節（Berlin International Literature Festival）時，親解復活「Neo」及「Trinity」的原因。



Carrie-Anne Moss飾演「Trinity」。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

《22世紀殺人網絡 復活次元》的首條預告剛在香港時間9月9日公開，再次讓《22世紀殺人網絡》電影成為全球影迷的焦點。在首條預告出爐後，身在柏林的《22世紀殺人網絡 復活次元》導演Lana Wachowski談到製作第四集及復活「Neo」及「Trinity」的原因，原來竟與一連串死亡事件有關。

奇洛李維斯這麼可愛一幕讓粉絲會心微笑。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

導演Lana Wachowski表示：「我爸爸離世，然後到某個朋友離開，之後到媽媽死亡，我真的不知道如何處理這種悲傷。」原來她在五周內一連痛失了三位親友。她續指出：「我從沒有經歷過，你知道他們將會離開我們，但這過程還是很辛苦。我的腦不斷思考，在某天晚上，我喊到睡不著，腦海出現整個故事。我沒有了父母，但我有Neo及Trinity，他們可以說是我生命中最重要的兩個角色。」點擊下圖重溫《22世紀殺人網絡 復活次元》完整版預告，不難發現有不少三部曲的經典場面重現！！！

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於是讓這兩個角色復活就是導演最大的目標：「讓這兩個角色再次復活讓人感到欣慰，而且十分簡單。」她最後指出，這就是藝術及故事的用意：「復活這兩個角色讓我感到輕鬆，這兩個人死了，但我讓他們復活，這感覺不是很好嗎？這就是藝術的作用，說故事的用意，它們可以安撫我們。」

《22世紀殺人網絡 復活次元》導演Lana Wachowski（左三）早前出席柏林國際文學節，分享劇本寫作心得。（Berlin International Literature Festival 影片擷圖）

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