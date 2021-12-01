22世紀殺人網絡4│奇洛李維斯登雜誌封面　更多劇照及幕後花絮出爐

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）將在本月底上映，電影公司繼在9月時公開首條預告後，日前再度公開電影多張劇照及幕後照片。
將在12月22日於香港上映的《22世紀殺人網絡 復活次元》，戲中兩位主角奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss近日登陸美國娛樂雜誌《Entertainment Weekly》的封面，並公開了多張全新劇照及幕後照片。
除了有《22世紀殺人網絡》三部曲的兩位主角外，還有新加入的Jessica Henwick及Yahya Abdul-Mateen II，前者的角色為「Bugs」；而後者的角色是年輕版摩菲士，在《22世紀殺人網絡》三部曲時，此角色由美國著名演員Laurence Fishburne飾演。
從其中一張新劇照可以見到，飾演年輕版摩菲士的Yahya Abdul-Mateen II給某角色選擇紅色藥丸與藍色藥丸。除此之外，見到由Jessica Henwick飾演的「Bugs」，為「Neo」打開門，也為「Neo」提供退出母體的機會。
除了Jessica Henwick及Yahya Abdul-Mateen II外，還有Eréndira Ibarra及由Max Riemelt飾演的神秘角色，後者則與導演Lana Wachowski合作《超感8人組》（Sense8）。另外還有「Neo」與Jonathan Groff的對打鏡頭。
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