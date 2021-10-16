22世紀殺人網絡復活次元｜官方公布新劇照　奇洛李維斯對打Yahya

由荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）、Carrie-Anne Moss、Yahya Abdul-Mateen II等人主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）將於12月22日在美國上映，並於同日在HBO Max上線，為期一個月。



戲中奇洛李維斯要揀藥丸。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

《22世紀殺人網絡 復活次元》推遲整整一年才上映，而該系列的三部曲於 1999年至2003年期間上映，時隔18年再次推出續集。早前官方推出的預告片已成功引起影迷熱烈討論，今集將會講到被困在Matrix中的Thomas A. Anderson（又名 Neo，奇洛李維斯 飾），已經不記得之前電影中發生過的事。

官方今早（16/10）發布了3張全新劇照，當中包括奇洛李維斯跟Yahya Abdul-Mateen II對打以及奇洛李維斯（Keanu Reeves）、Carrie-Anne Moss和Yahya Abdul-Mateen II 3人一同站在一起望向前方的畫面，相信3人最後都會攜手合作。