鄧麗欣回復單身後拍新戲《白晝如焚》　讚台灣男友劉以豪有反差萌

【鄧麗欣／白晝如焚】台灣男星劉以豪近年在大陸發展，日前和同片演員鄧麗欣、呂良偉及李靖筠等，為新電影《白晝如焚》出席開鏡拜神儀式。女主角鄧麗欣與劉以豪是首度合作，二人在片中飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎，可形容是愛恨交纏，將經歷一段錯綜複雜又糾結離散的感情，展開一場複雜的人性對決。



談起合作感受，鄧麗欣透露認識劉以豪後，才發現對方跟自己印象有相當大的「反差萌」：「對以豪的形象是《比悲傷更悲傷的故事》電影入面的他，文靜而又憂鬱。原來真實的他是一個陽光大男孩，而且很調皮！」

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劉以豪則大爆與鄧麗欣有不言而喻默契︰「我們在開拍前不認識也未有機會接觸，不過在一起演戲的時候，不知為何感覺有很熟悉的感覺，好像已經認識了對方很久，所以很快就培養到默契。」二人開拍前僅有過視訊會議，進劇組後發揮演員專業火速入戲。

好奇拍攝前針對角色做了哪些準備，二人都笑言，「沒有準備就是最好的準備」；鄧麗欣表示：「雖然角色相當複雜，不過我沒有特別去設計角色，主要準備好自己的心情，放下既定印象，去融入角色，相信角色所擁有的一切。」劉以豪則形容：「每次到現場都將自己歸零，用上最真實的狀態去跟鄧麗欣見面，我相信現場的狀態是最好最真實的。」

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鄧麗欣以「恐懼的輪迴」來形容電影質感；劉以豪則認為，「電影給人純粹而脆弱的感覺」；對於首度演出懸疑題材，劉以豪坦言充滿新鮮感︰「除了劇本很引人入勝，今次很多位對手都是我非常欣賞的演員，因此相當容易適應。而因為角色需要長期處於高壓狀態，戲內前輩呂良偉給予的壓力正好加強角色繃緊的情緒。希望透過這部電影表現不一樣的自己。」聖誕節、跨年即將來臨，劉以豪確定無緣過節日，全都得在劇組工作中渡過了，秋冬氣候變遷，他也貼心呼籲粉絲們要穿好保暖衣物、持續戴好口罩、做好防疫措施才能安心過節日。

資深演員呂良偉與李靖筠在片中飾演上司下屬關係，其中李靖筠飾演衝勁十足的新晉警察，因此與飾演世故油滑的警官呂良偉充滿矛盾，有不少激烈火花值得期待！李靖筠自爆剛開始拍攝時壓力比較大，更被呂哥渾身是戲的氣勢震懾，幸好兩人漸漸培養默契，更笑說「這次拍攝非常幸福，可以明正言順不停在呂哥身旁偷師」。

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