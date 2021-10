昨日是鄧麗欣 (Stephy) 38歲正日生日,她的好閨密區文詩 (Angela) 特地Book了間靚景酒店房為她慶生。Angela於IG post了兩人一起慶祝的靚相同大家開心share,並留言表示:「Happy Birthday to you, my BFF. We have been friends for longer than I care to admit. Where did the time go? Blessings for the year to come. #HappyBirthday」表白Stephy多年來的閨密情。而壽星女亦有於IG post靚相表示:「感恩天空放睛 感謝大家祝福 #颱風過後迎來好天氣」網民紛紛為她送上生日祝福,又大讚Stephy keep得好好,凍齡靚樣望落似20多歲少女。今個生日亦是Stephy於6月宣布與邱勝翊(王子)分手回復單身後的首個生日。

