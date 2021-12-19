初版《神探俏嬌娃》女星Jaclyn Smith　貼與36歲子合照驚變兩兄妹

現年76歲的美國女星Jaclyn Smith，曾參與過不同影視作品，然而最為大眾認識必定是她與Kate Jackson及Farrah Fawcett主演劇集《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）。之後Jaclyn Smith也曾在2003年及2019年的電影版《神探俏嬌娃》客串登場。她早前在其社交平台發布一張與兒子Gaston的溫馨合照，然而網民的焦點都落在凍齡媽媽身上，甚至笑稱媽媽比兒子還要年輕。



劇集《神探俏嬌娃》由Kate Jackson、Jaclyn Smith及Farrah Fawcett主演。（《神探俏嬌娃》劇照）

初代《神探俏嬌娃》是一部在1976年至1981年播放的影集，由Jaclyn Smith、Kate Jackson及Farrah Fawcett主演，可惜兩人的好拍檔Farrah Fawcett在2009年因癌症離世，終年62歲。她去離世的同日，美國歌手米高積遜（Michael Jackson）在幾個小時後也離開了人世，兩人的死訊很快就引起傳媒的關注。

Jaclyn Smith演過五季《神探俏嬌娃》，合共110集，並客串演出兩部《神探俏嬌娃》電影。（《神探俏嬌娃》劇照）

在三位初代《神探俏嬌娃》中，也只得Jaclyn Smith曾客串過電影版《神探俏嬌娃》，分別是由2003年上映的《神探俏嬌娃 2：指環密令》（Charlie's Angels: Full Throttle）及2019年上映的《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）。

Jaclyn Smith客串2019年上映的《神探俏嬌娃》，電影由姬絲汀史釗活、娜奧美史葛及Ella Balinska主演。（《神探俏嬌娃》劇照）

日前這位76歲的初代《神探俏嬌娃》Jaclyn Smith在其社交平台發布一張與39歲兒子Gaston的溫馨合照，並寫道：「My Son-Shine!」。不少網民瞬間的焦點都落在凍齡媽媽身上，皆因見到Gaston的頭髮及鬍鬚斑白，但Jaclyn Smith氣色極佳，完全不像已經年屆76歲。難怪有網民留言笑稱：「你們兩個像兄弟姊妹多過像母子。」