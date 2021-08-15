自殺特攻│年過半百凍齡美魔女演隱藏反派　專負責DC「騎呢」角色

由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn執導、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、瑪歌羅比（Margot Robbie）及莊先拿（John Cena）等主演的新版《自殺特攻》（The Suicide Squad），早前有影迷發現美夢監獄的一幕含有多個彩蛋，當中隱含了三位DC漫畫的反派，而其中一位就是由Natalia Safran所飾演的蝙蝠俠反派Crazy Quilt。



新版《自殺特攻》雖然口碑不俗，但全球票房卻不盡人意。（《自殺特攻》劇照）

撇開全球票房來說，《自殺特攻》確實是一部不錯的電影，特別是導演James Gunn悉心為粉絲安排的彩蛋。其中在美夢監獄的一場戲，影迷見到由Natalia Safran所飾演的Crazy Quilt、Sean Gunn飾演的Calendar Man及Jared Leland飾演的Double Down，而在《自殺特攻》中飾演Crazy Quilt的Natalia Safran也有在其社交平台Instagram公開電影的幕後花絮，讓粉絲可以看清他們的造型。點擊下圖即睇《自殺特攻》15大彩蛋！！！

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其實飾演Crazy Quilt的Natalia Safran是《自殺特攻》監製Peter Safran的老婆，她是一位演員兼監製。現年50歲的她，除了有份客串《自殺特攻》外，她還客串過《水行俠》（Aquaman）及《沙贊！神力集結》（Shazam!）另外兩部DCEU的電影。另外，她還曾客串演出過由溫子仁及Peter Safran聯合監製的《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home），當時Natalia Safran在戲中飾演一名鬼新娘，可見Peter Safran已經把老婆Natalia Safran的出現變成彩蛋。