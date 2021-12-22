《22世紀殺人網絡4》懶人包　年輕版Morpheus唔等於係前傳

一部集科幻、動作及宗教哲學的劃時代電影《廿二世紀殺人網絡》（Matrix），在1999年上畫後成就了一個獨立宇宙，2003年更拍下續集及第三集，雖然毀譽參半，但總算完整了一個Matrix宇宙。相隔18年，Matrix再度回歸，奇洛李維斯和嘉麗安摩絲亦奉名歸隊拍下《22世紀殺人網絡4：復活次元》。從預告可見，今他會將不少系列的名場面再現，甚至第三大角色Morpheus更由《水行俠》男星Yahya Abdul-Mateen II飾演，被指今集將會是系列的前傳，不過經影迷多重分析後，這說法未免不盡不實。

預告重現Trinity，大家都好開心。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

Neo和Trinity真係復活？

有看到18年前的第三集《22世紀殺人網絡3：驚變世紀》，都會記得Trinity壯烈犧牲一幕，而Neo亦成功跟機器帝國首腦合作，決定先停戰聯手對付Agent Smith，目的就是要拯救真實世界僅存的人類城市錫安市。最後留下一個開放式結局供大家聯想，只是想不到一等便等了18年。Neo和Trinity兩大主角，去到第三集明顯已死，但既然要拍第四集，沒有兩位主角當然說不過去，所以一宣布開拍第四集，兩位已經在演員名單內，再按今集戲名的副題︰《復活次元》，幾位如何重生將會今次入場時率先要解答大家的問題。

這幕一個打一百個，係咪似曾相識。（《22世紀殺人網絡復活次元》影片截圖）

+ 1

重返同一母體？

雖然今次是《廿二世紀》系列重啟，不過有睇第三集結尾，機器世界已經與真實世界獲得和平共存，人類從此可以選擇生活在母體或現實世界中，而造物主也承諾不願生活在機器世界（即是母體）的人類，亦可獲得自由。所以今集縱使主題是「重返母體」，不過這個母體大可以是全新的並非系列的Oracle，大有可能是一個新母體。

Neo在預告中一句我仲識功夫，都可證明今集劇情非前傳故事。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

神秘角色有延續

除了兩大復活主角，今集都幾個新面孔見人，最多人討論當然是被指是年輕版Morpheus，由Yahya Abdul-Mateen II飾演，大家認識他多數源於《水行俠》的反派黑蝠鱝，此外他亦擔正過電影《糖魔怪客》男主角，還有Priyanka Chopra飾演電影系列中，長大後的Sati，還有兩個神秘新角Lexy和Bugs等，其作用則要入場了解。

見到年輕版Morpheus，大家都一口咬定今集是前傳。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

《復活次元》非前傳

當公布開拍第四集時，有人已推斷這將會是一部系列前傳，尤其見到年輕版Morpheus，這說法更言之鑿鑿。不過有影迷從預告見到，Neo一直備受前事困擾，便深信他是經歷完三集的情節，今集的故事更肯定是三部曲後的發展。而且奇洛李維斯亦曾在訪問中回應，劇情不會玩回到過去，兩大力證似乎已證實這個新版Morpheus並非年輕版，大有可能是因母體產生的影響。