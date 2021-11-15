【G風暴】反貪系列終極篇公布新預告　古天樂陷絕望困境傷心落淚

由黃百鳴監製、林德祿執導、古天樂主演的反貪風暴系列，在七年間推出了五步曲，當中包括《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》及即將上映的終極篇《G風暴》，今日官方發布了《G風暴》劇情預告，其中貫穿五集，飾演廉政公署ICAC首席調查主任的古天樂今集面對前所未有的困境、飾演G4的張智霖為保護宣萱，與悍匪鬧市開槍對戰；而同樣是ICAC調查員的鄭嘉穎則面對和弟弟黃宗澤（Bosco）的親情與公義掙扎兩難局面。
《G風暴》以調查國際販賣人口集團為主軸，犯案版圖牽涉到香港入境處等政府部門，涉案人物愈揭愈多，預告中充斥著多個爆炸場面，古天樂因失去身邊人而眼泛淚光，傷心欲絕地說：「我身邊的人，好像都因我而死。」情緒大受打擊。
謝天華及新加入飾演大法官的宣萱就擔任關鍵角色，謝天華疑似是一切的幕後黑手，於電話中反問：「真的天真到以為可以洗白？」另一畫面看到宣萱反駁說：「我覺得你更天真！」兩人看似有著千絲萬縷的關係。
至於飾演G4（警方保護政要組）的張智霖就擔負起保護宣萱的重責，展開連場槍戰。另一方面，飾演海關關員的Bosco一臉不屑地問哥哥鄭嘉穎：「程sir，你不是懷疑我吧？」只見鄭嘉穎質問：「錢是哪來！」可見一直重視廉潔的鄭嘉穎今次將陷入親情與公義的抉擇。
除了人物刻劃及劇情緊湊外，《G風暴》比過去有更多動作槍戰、公路飛車追逐、爆炸等場口，今集更成功申請在尖沙咀鬧市文化中心、太空館實景拍攝，動用過百臨時演員，林德祿導演亦言今集終極篇所運用的槍械、武器均比過去幾集強勁，說：「今集用子彈的消耗等於第一至四集總數那麼多！」
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