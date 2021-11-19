《暗殺風暴》古天樂化全面毀容妝　吳鎮宇︰活該，見到都認唔出

由邱禮濤執導、古天樂、張智霖（Chilam）、吳鎮宇、胡杏兒及周秀娜主演的懸疑推理警匪片《暗殺風暴》（原名：《死亡通知單：暗黑者》），改編自作家周浩暉的《暗黑者》小說系列，電影早於2018年5月殺青，現定檔於12月9日上映。



《暗殺風暴》將於12月9日上映。（《暗殺風暴》海報）

日前電影公司公布了電影海報及首條預告，Chilam飾演犯罪心理學天才南區督察、吳鎮宇則是東區總警司特別行動組主管，兩人遇上號稱「Darker」的神秘人，因為「Darker」的出現引發出一連串零破綻的離奇兇案，展開一場鬥智鬥力的警匪追逐戰，特別的是今次古天樂在戲中將以毀容妝及撐柺杖的造型現身，就連吳鎮宇受訪時都笑言：「見到也認不出他。」

古天樂毀容妝連吳鎮宇都認唔出。（影片擷圖）

近日吳鎮宇接受內地媒體訪問，被問到在片場見到古天樂的新造型覺得怎樣時，他直言：「見到也認不出他，有一天我（看到古天樂），這個是替身嗎？」吳鎮宇還即場扮古天樂回應：「你走開，是我！」吳鎮宇本人都忍不住大笑。

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吳鎮宇笑古天樂笑到見牙唔見眼。（影片擷圖）

由於戲中古天樂「毀容」，吳鎮宇笑指古天樂醜得不敢見人，更指：「我比較帥一點，他自願去演這個角色，可能邱禮濤不知道怎麼哄他，後來就對古天樂說你怎麼都能讓人認出來，古天樂就回應他『不如就化到整個臉都不是我。』」

最後問及對於面目全非的古天樂有何感想時，吳鎮宇幸災樂禍地表示：「活該！」十分搞笑。