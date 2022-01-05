潘燦良黃子華合作舞台劇《最後禮物》　蘇玉華談飛債：禍不及妻兒

香港電影導演會「電影導演會教室2021」畢業禮，今日在Premiere Elements舉行，導演張婉婷、李英洛、劉偉強，演員姜大衛、蘇玉華及楊淇都有出席。



蘇玉華現身香港電影導演會「電影導演會教室2021」畢業禮。（陳順禎 攝）

蘇玉華在接受傳媒訪問時，談到她參演了其中一位畢業生的作品：「《解鎖》，我好鍾意個題材，如果唔係我不會做。」她續講解電影內容：「故事是關於三姐妹，我是中間，家姐同妹妹都不在香港，所以我要獨力照顧爸爸，而爸爸長期病患，病得好嚴重。由於要長期照顧爸爸，所以心力交瘁。直到有一刻，爸爸覺病情嚴重，腦筋不靈活，於是去自殺。」

蘇玉華談到她有份演出其中一位畢業生的作品。（陳順禎 攝）

阿蘇坦言這一幕是對照顧者好大打擊，於是有人提議她去「解鎖」：「其實解鎖即係問米，通過靈媒知道爸爸是否有責怪我。」除了解開與爸爸的鎖外，三姐妹亦因為爸爸的喪禮，成功開鎖：「好有意思的一件事，好感動。」

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最後談到她的丈夫潘燦良與黃子華合作的舞台劇《最後禮物》將在本周五公開演出，是否很多人找她拿飛時，她坦言：「太多，招架不住。我同潘燦良講『禍不及妻兒，你自己搞掂。』，他們知道我跟潘燦良的關係，但真的幫唔晒。」