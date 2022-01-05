《飯戲攻心》黃子華鄧麗欣陷三角關係　張繼聰拒回應「勾義嫂」

賀歲片《飯戲攻心》由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎以及陳湛文主演，最新訪問短片中就講到「他們這一家」的特別關係，當中黃子華、張繼聰和陳湛文為三兄弟，鄧麗欣是黃子華的前度又是張繼聰的現任，王菀之和陳湛文為一對，後來林明禎成為了黃子華的女朋友，眾人關係雖錯綜複雜，但仍會以「食飯」來維繫這頭家。



子華神：「唔食飯係唔會見到佢哋（屋企人）！」（影片擷圖）

飾演宅男大佬陳鴻的子華對前度Monica（鄧麗欣 飾）餘情未了，而她再次出現眼前時，竟變成二佬的現任，而鄧麗欣更決定搬來同住，子華唯有：「做得大佬，乜都頂到！」

而鄧麗欣見返子華才知道大家是「因誤會而分手」，夾在兩兄弟中間令感情糾纏不清，唯有一遇尷尬場面就講：「唔好激我！我會跳掣㗎！」

本身去食飯變成去住。（影片擷圖）

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廢青三佬陳熹（陳湛文 飾）雖然廢但是位電競高手，平日吊兒郎當對女友Josephine（王菀之 飾）愛理不理，家族叉燒生意又唔接手，女朋友為中女「地獄廚神」，付出八年青春都未有結果，最近進駐他們屋企擔當煮飯婆一職，名副其實的日頭煮飯，夜晚要服侍少爺嘅妹仔？

後來黃子華帶林明禎返屋企，介紹對方是女朋友。（影片擷圖）

而林明禎則飾演萬人迷KOL Ah Meow，愛情至上的她前度無數，少女時代已迷戀大佬陳鴻，偶然遇上終成戀人，她更講到：「相信嘅就係命運，晤信嘅就係緣份！」

不過黃子華回應有沒有影響兄弟情時，他直言：「只要佢哋唔好喺我面前有太親密行為，唔好親吻、唔好拖手、最好唔好對望同埋唔好俾我見到佢哋同一時間入房。」

黃子華話只是達到以上要求，對他來說完全OK。（影片擷圖）