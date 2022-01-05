【千萬別抬頭】里安納度呼籲緊急熱線　影迷試打發現含有味彩蛋

Netflix電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up），集合多位荷里活巨星，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及梅麗史翠普（Meryl Streep）等主演，自去年12月上映後，獲得不錯的評價。其中有一幕講述里安納度狄卡比奧飾演的天文學教授藍明迪博士鼓勵大家打一個電話號碼，豈料真的有觀眾嘗試，而該號碼原來是真的。



電影集合了多位荷里活一線巨星，其中包括里安納度狄卡比奧、珍妮花羅倫絲、姬蒂白蘭芝及Tyler Perry。（《千萬別抬頭》劇照）

在《千萬別抬頭》播放到約1小時18分鐘時，見到里安納度狄卡比奧飾演的白宮首席天文學教授明迪博士說：「現在有成千上百萬人對逼近的彗星有相同的疑慮和問題，所以具許手機跟美國政府攜手協力，打造一條免費新熱線，為你們解答所有的疑惑。而且誰知道？也許我們某個科學家在不安的時代中，可能是我們都需要依靠的朋友。

之後鏡頭就出現了一條由聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）及科技公司貝許的安心專線「1-800-532-4500」，而這服務「僅限貝許公司的顧客，通話內容可能會與子公司共用，加強未來的顧客體驗需要收取數據漫遊費」。

里安納度狄卡比奧及珍妮花羅倫絲在戲中都是天文學家。（《千萬別抬頭》劇照）

沒想到這條安心專線，在現實生活中竟是「性愛熱線」的電話號碼，皆因有觀眾真的打通這條專線：「歡迎致電美國最火辣的熱線，男士們，辣妹們正等著和你說話，請接一字；女士們，想免費跟有趣及讓人興奮的男性聊天，請立即按二免費接駁。」

看來這是導演Adam McKay專門設計的，因為在荷里活，如果劇情牽涉電話號碼，大多數會用虛構的電話號碼，而開頭通常為「555」，從而避免影迷混淆。